Роман Бабаев: "Сокращать премьер-лигу нельзя"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" высказал свое отношение к сокращению премьер-лиги, а также к лимиту на легионеров. По словам руководителя, он выступает за формулу "10 иностранцев + 15 россиян в заявке".

– Какова позиция ЦСКА по количеству команд в РФПЛ и лимиту на легионеров? Федун предлагает сократить число клубов до 12, Валерий Газзаев – увеличить до 18, а губернатор Краснодарского края г-н Кондратьев требует запретить легионеров.

– Мое мнение – от добра добра не ищут. В нынешней экономической ситуации о расширении РФПЛ говорить не приходится. Хотя с учетом населения и территории страны, конечно, должно быть больше – например, 18. Сокращать число клубов тоже нельзя.

Что касается лимита, то мы давно и планомерно выступаем за формулу "10 иностранцев + 15 россиян в заявке". Если принять такой вариант, число иностранцев в нашем чемпионате сократится, зато качество игроков из-за рубежа повысится. А дальше на первый план выйдет здоровая спортивная конкуренция. Кто сильнее, тот и выйдет на поле. Уверен, это поможет не только клубному футболу, но и сборной. Сейчас, что уж греха таить, можно посочувствовать тренерскому штабу национальной команды. Слишком уж небогат выбор… А в ведущих европейских чемпионатах нет практически ни одного российского футболиста.

Возможно, после 2018 года нужно будет конкретно заняться этим вопросом. И, конечно, очень актуальна тема введения потолка зарплат для молодых футболистов. Считаю, можно взять пример с КХЛ.(Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Романа Бабаева