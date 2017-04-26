Роберт Евдокимов: "Мы внизу турнирной таблицы, нам нужны очки"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов в преддверии матча 25-го тура чемпионата против "Зенита" заявил, что его команда не готовилась особенным образом к этой встрече.

– Мы внизу турнирной таблицы, нам нужны очки, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Евдокимов. – По-особому к этой игре не готовились. Знаем, как "Зенит" будет играть, поэтому просто сделали какие-то коррективы в подготовке. "Зенит" обладает хорошим составом.

Напомним, что матч "Оренбург" – "Зенит" состоится сегодня, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры