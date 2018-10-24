Рауль Рианчо: "Комбаров – прекрасный игрок. Спад не только у него"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал игру Романа Зобнина, Зе Луиша и Дмитрия Комбарова. Специалист принял команду 22 октября после отставки Массимо Карреры.

– Зобнин – это игрок, от услуг которого не отказался бы ни один тренер, – цитирует RT Рианчо. – Он как желанный жених, которого каждый отец хочет видеть своим зятем. Хороший футболист, профессионал и замечательный человек.

Поэтому тренеры ведут себя эгоистично в отношении Романа. Если он в твоей команде, то очень трудно отказаться от идеи выпустить его на поле. Он всегда нужен нам, и предоставить ему долгожданный перерыв пока не представляется возможным.

– При этом Зобнин долгое время не может забить. В чем причина?

– Роман еще обязательно забьет. Он часто доходит до штрафной линии соперника и бьет по воротам, а отличиться мог даже в прошедшей встрече с тульским "Арсеналом". Как пример могу привести вам нападающего "Барселоны", сухая серия которого длилась около девяти месяцев (Усман Дембеле).

Например, взять того же Зе Луиша. За весь прошлый сезон он смог отметиться лишь пятью голами, а в нынешнем уже имеет в своем активе столько же взятий ворот. Он сейчас один из лучших бомбардиров РПЛ. У каждого футболиста бывают черные полосы, но они заканчиваются.

– Зобниным все довольны, но есть игроки, которые вызывают у болельщиков негативные эмоции. Например, Дмитрий Комбаров. Как вы его оцениваете?

– Он прекрасный игрок. Но дело в том, что сейчас спад не только у него. Ситуация такова, что о некоторых говорят и думают хуже, чем они есть на самом деле. Но в настоящий момент это применимо ко всему "Спартаку" в целом. Не спортсмены делают команду хорошей, а наоборот. Есть только один футболист в мире, который преображает весь коллектив, – Лионель Месси. Все остальные на это не способны.