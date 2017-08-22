Прудников близок к переходу в "Анжи"

Как стало известно "СЭ", нападающий Александр Прудников, который является свободным агентом, близок к подписанию контракта с "Анжи". Форвард выступал в составе махачкалинцев с зимы 2017 года. До этого он был игроком "Оренбурга".

Летом футболист расторг соглашение с "Анжи" по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне 28-летний россиянин в составе двух клубов провел 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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