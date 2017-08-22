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15:35 | Футбол — РФПЛ

Прудников близок к переходу в "Анжи"

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Как стало известно "СЭ", нападающий Александр Прудников, который является свободным агентом, близок к подписанию контракта с "Анжи". Форвард выступал в составе махачкалинцев с зимы 2017 года. До этого он был игроком "Оренбурга".

Летом футболист расторг соглашение с "Анжи" по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне 28-летний россиянин в составе двух клубов провел 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Таблица переходов РФПЛ

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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Lane

В Анжи неплохая банда собралась. Сыграть бы их

15:52