Пресс-атташе "Оренбурга": "Коллега из "Краснодара" поддался эмоциям и спровоцировал продолжение конфликта"

Пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин рассказал "СЭ" о произошедшем конфликте между главным тренером команды Робертом Евдокимовым и краснодарскими журналистами после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Он отметил, что пресс-атташе хозяев Артем Данильченко мог предотвратить скандал, но поддался эмоциям и спровоцировал продолжение конфликта.

Напомним, что один из журналистов предъявил Евдокимову претензии, что "Оренбург" в концовке встречи устроил на поле цирк. Данильченко поаплодировал этому вопросу, а специалист в корректной форме дал ответ. Уже после пресс-конференции между тренером и журналистами произошла перепалка.

– Поначалу это была самая заурядная послематчевая пресс-конференция – в зале присутствовало буквально три-четыре журналиста, Роберт Геннадьевич отвечал в своей обычной вежливой манере, – сказал Сорокин. – Вел конференцию руководитель пресс-службы ФК "Краснодар" Денис Данильченко. Представители СМИ обычно задают конкретный вопрос по прошедшему матчу – это правило журналистики. Но периодически встречаются коллеги, которые, видимо, не посещали первые курсы журфака. Для них пресс-конференция главного тренера почему-то становится трибуной для собственного монолога, в котором они высказывают свои собственные умозаключения и выводы. Обычно такие спичи прерываются ведущим пресс-конференции. Но Роберт Геннадьевич ответил и на провокационный вопрос.

Пресс-атташе, который должен гасить эмоции и негатив, и поддерживать порядок на пресс-конференции, к сожалению, сам поддался эмоциям и своим поведением спровоцировал продолжение конфликта. Хотя он мог одним своим словом прервать монолог журналиста и попросить его задать конкретный вопрос про конкретный матч. Вероятно, мы попросим объяснения от ФК "Краснодар" за действия своего сотрудника, позволившего себе аплодировать провокации и согласившегося с мнением журналиста в тот момент, когда его непосредственной служебной обязанностью являлось беспристрастное погашение конфликта. При этом руководство и администрация нашего клуба подчеркивает факт гостеприимной встречи нашей делегации, оба матча (накануне в Краснодаре играли молодежки) наших команд прошли в упорной борьбе, у нас сложились хорошие рабочие отношения с ФК "Краснодар". Жаль, что хорошие футбольные эмоции омрачились не самым профессиональным поведением коллег.

– Вы сами где находились во время пресс-конференции?

– В зале. А сам конфликт произошел уже по окончании официального мероприятия, когда тренер покидал помещение. (Сергей АСТАХОВ)

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