18:34 | Футбол — РФПЛ

Понтус Вернблум: "Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей жизни"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил болельщиков команды после новости о его уходе. Московские армейцы в матче 30-го тура чемпионата России обыграли "Анжи" (2:1) и завершили сезон на втором месте.

- Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей жизни, - написал швед в Инстаграме. - Я хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого партнера по команде, каждого работника клуба и всех в ЦСКА. Вы навсегда заняли особое место в моем сердце. Я очень рад тому, чего мы достигли вместе. Так много воспоминаний, так много трофеев.

31-летний хавбек выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок России.

Все о чемпионате России по футболу

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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konal

aleksart-spb желаю чтобы на одного тебя стало меньше.!!!.. не знаю каким образом.. просто чтобы тебя не стало..!..аххаааа!!!

20:57

foreverCSKAforever

Удачи, Понтус! Спасибо за всё!

20:54

Mark Krass

Удачи тебе, Железный Дровосек! Ты прославлял ЦСКА шесть лет в красно-синей майке. Спасибо за все.

20:08

Andyk1

Удачи тебе универсальный солдат!! Спасибо за все годы в ЦСКА!!!

19:42

aleksart-spb

на одного костолома меньше ! скатертью дорога!

19:30

маленький пони

очень очень жаль!! спасибо тебе шведский братик, мы будем помнить тебя с добротой и любовью.! удачи!!

19:07

Бу-га-га!

Пичалька...

19:00

Курт Лямке

Серьезная потеря...

18:47

Albertozi

Жаль жаль жаль!Железный швед мог еще принести много пользы!

18:41

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