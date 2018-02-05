Почему "Спартак" арендовал Еременко не у "Базеля"? Объясняем

Сегодня "Спартак" объявил о переходе полузащитника Сергея Еременко из юрмальского "Спартака". Как стало известно "СЭ", в это трансферное окно латвийский клуб выкупил права на 19-летнего хавбека у "Базеля", поэтому аренда была оформлена из юрмальского "Спартака". Выступать новичок, скорее всего, будет за вторую команду красно-белых в ФНЛ. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, соглашение между российским и латвийским клубами рассчитано на один год. Футболист находился на просмотре в "Спартаке" с 9 января 2018 года. Сергей Еременко – младший брат Романа и Алексея Еременко, которые в разные годы выступали за "Сатурн" (Алексей), "Рубин" (оба старших брата) и ЦСКА (Роман).

Брат-3 для "Спартака". Зачем красно-белым Сергей Еременко //

"Спартак" арендовал Сергея Еременко​