16:47 | Футбол — РФПЛ

Почему "Спартак" арендовал Еременко не у "Базеля"? Объясняем

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Сегодня "Спартак" объявил о переходе полузащитника Сергея Еременко из юрмальского "Спартака". Как стало известно "СЭ", в это трансферное окно латвийский клуб выкупил права на 19-летнего хавбека у "Базеля", поэтому аренда была оформлена из юрмальского "Спартака". Выступать новичок, скорее всего, будет за вторую команду красно-белых в ФНЛ. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, соглашение между российским и латвийским клубами рассчитано на один год. Футболист находился на просмотре в "Спартаке" с 9 января 2018 года. Сергей Еременко – младший брат Романа и Алексея Еременко, которые в разные годы выступали за "Сатурн" (Алексей), "Рубин" (оба старших брата) и ЦСКА (Роман).

Брат-3 для "Спартака". Зачем красно-белым Сергей Еременко //
"Спартак" арендовал Сергея Еременко​

 
 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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knyaz boltconskiy

Такая схема уже не в первый раз проворачивается.

19:25

shpasic

Спартак Спартака видит издалека.

19:01

Millwall82

"снег" шмыкает как муравьед, шмык-шмык, весь в брата.

16:56