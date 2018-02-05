16:00 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" арендовал Сергея Еременко

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"Спартак" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника юрмальского "Спартака" Сергея Еременко. Соглашение между российским и латвийским клубами рассчитано на один год.

19-летний хавбек находился на просмотре в российском клубе с 9 января 2018 года. Сергей Еременко - младший брат Романа и Алексея Еременко, которые в разные годы выступали за "Сатурн" (Алексей), "Рубин" (оба старших брата) и ЦСКА (Роман). Отец новичка красно-белых Алексей Еременко-старший выступал за столичный клуб с 1986 по 1987 год.

Брат-3 для "Спартака". Зачем красно-белым Сергей Еременко //
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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-05-sergey_yermenko_pereshel_v_spartak/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

2 плачу - 0,5 занеси обратно.... еременки на кокос собирают

18:25

pahom-17

запас ношу не тянет...

16:48

VentoR

Fofan74, Юрмала выкупила у Базеля права и отдала в аренду. Трабукка замутил...

16:35

Fofan74

С Базелем то договорились?

16:30