"Спартак" арендовал Сергея Еременко

"Спартак" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника юрмальского "Спартака" Сергея Еременко. Соглашение между российским и латвийским клубами рассчитано на один год.
19-летний хавбек находился на просмотре в российском клубе с 9 января 2018 года. Сергей Еременко - младший брат Романа и Алексея Еременко, которые в разные годы выступали за "Сатурн" (Алексей), "Рубин" (оба старших брата) и ЦСКА (Роман). Отец новичка красно-белых Алексей Еременко-старший выступал за столичный клуб с 1986 по 1987 год.
⚡️⚡️⚡️Официально. ФК "Спартак-Москва" и ФК "Спартак" (Юрмала) договорились о переходе на правах аренды девятнадцатилетнего полузащитника Сергея Ерёменко. Арендное соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2018 года.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 февраля 2018 г.
Удачи, Сергей 💪 pic.twitter.com/rjGHs7p54w
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-05-sergey_yermenko_pereshel_v_spartak/
- Рубин
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- Спартак (футбол)
- Роман Еременко
- Алексей Еременко-мл. (футболист)
- Алексей Еременко-ст. (тренер)
- Сергей Еременко
- Спартак Ю
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
2 плачу - 0,5 занеси обратно.... еременки на кокос собирают
18:25
pahom-17
запас ношу не тянет...
16:48
VentoR
Fofan74, Юрмала выкупила у Базеля права и отдала в аренду. Трабукка замутил...
16:35
Fofan74
С Базелем то договорились?
16:30