"Спартак" арендовал Сергея Еременко

"Спартак" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника юрмальского "Спартака" Сергея Еременко. Соглашение между российским и латвийским клубами рассчитано на один год.

19-летний хавбек находился на просмотре в российском клубе с 9 января 2018 года. Сергей Еременко - младший брат Романа и Алексея Еременко, которые в разные годы выступали за "Сатурн" (Алексей), "Рубин" (оба старших брата) и ЦСКА (Роман). Отец новичка красно-белых Алексей Еременко-старший выступал за столичный клуб с 1986 по 1987 год.

⚡️⚡️⚡️Официально. ФК "Спартак-Москва" и ФК "Спартак" (Юрмала) договорились о переходе на правах аренды девятнадцатилетнего полузащитника Сергея Ерёменко. Арендное соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2018 года.



Удачи, Сергей 💪 pic.twitter.com/rjGHs7p54w – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 февраля 2018 г.

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