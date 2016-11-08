Петр Гицелов: "Однажды у Жаилсона возник конфликт с помощником Бердыева. Больше в команде его не видели"

Экс-игрок "Рубина" Петр Гицелов рассказал о своих выступлениях за казанский клуб под руководством Курбана Бердыева. В составе команды он провел десять матчей в 2007 и 2008 годах.

- У Курбана правильно выстроен тренировочный процесс, каждый занимается своим делом, правила одни для всех, - приводит Eurosport слова Гицелова. - Неважно, звезда ты или молодой. За все время вспоминаю только один странный случай – когда помощник Бердыева, тренер Мацюра, некорректно себя повел. Схватил бразильца Жаилсона, тот ответил: "Руку от меня убери". Случился небольшой конфликт, и после этого легионера в команде уже не видели. Наверное, это был урок всем. С другой стороны, футболиста можно и не хватать как мальчика, он ведь взрослый человек.

– Роман Широков однажды сказал, что бог Бердыева – Бенджамин Франклин со 100-долларовой купюры.

– Что он имел в виду? Что Курбан трансферы проворачивает? Если честно, я в эти дела никогда не лез и ничего не знал. Я приехал просто играть в футбол, расти на тренировках, и никакие трансферы меня не касались. Об этом мог услышать только от русских, а с ними я сильно не общался. У меня была своя компания – Нобоа, Сибайя, Кабзе, Карадениз. Хотя с Гекденизом сложно: он сам по себе, не знал ни русского, ни английского. Но я благодарен ему: перед моей арендой в "Ростов" он предлагал мне уйти в высшую лигу Турции, хотел помочь. Было видно, что он порядочный человек.

– Почему вы не общались с русскими?

– Из-за менталитета. Я ведь уехал из России маленьким, большую часть жизни прожил в Европе. Поэтому тянулся к таким же людям, как я. Для меня поездка в Казань была чем-то новым, плюс язык подзабыл. Легче оказалось с иностранцами.

– По одной из версий, в 2008-м "Рубин" собирал очки, которые раздавал за год до этого. Вы играли в сезоне-2007. Что-то замечали?

– Что сдаем игры? Я был молод и не думал об этом. Если сейчас посмотреть, то все могло произойти. Но я не хочу даже мысли такой допускать, потому что помню, как мы работали и старались, чтобы получить очки. Курбан верил в молодых футболистов – в Рязанцева, Баляйкина, Нобоа, меня. Да, мне было 23, но я ощущал себя молодым. Поэтому не верю, что что-то было нечестно.