Николай Валуев: "Хочу, чтобы "Зенит" обыграл "Спартак"

Бывший чемпион мира по версии WBA по боксу, депутат Госдумы и болельщик "Зенита" Николай Валуев в преддверии игры 9-го тура чемпионата России питерцев против "Спартака" выразил надежду на победу любимой команды. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Матч между "Зенитом" и "Спартаком" станет битвой лидирующих команд, – сказал Валуев. – У красно-белых была череда побед, которая вскоре сменилась поражениями. Мне бы хотелось, чтобы "Зенит" оказался сильнее. Неважно, кто конкретно из игроков выйдет на поле, лишь бы победили! Футбол – тот вид спорта, в котором важна именно командная игра. Не могу сказать, с каким конкретно счетом завершится дерби, но, думаю, что разрыв будет минимальным – в один мяч. Надеюсь на победу "Зенита". Но, к сожалению, везде бывают исключения. В футболе часто случается так, что по всем раскладам команда должна выиграть, а получается с точностью до наоборот. (Любовь КОНЯЕВА, Иван ОРЕХОВ)