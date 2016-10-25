Николай Левников: "Сухина не прав. Цакташ заслуживал максимум желтой карточки"

Председатель судейского комитета РФС и член судейского комитета УЕФА Николай Левников дал свою оценку работе арбитра Сергея Лапочкина, судившего матч 11-го тура чемпионата России "Терек" – "Рубин" (3:1) и удалившего двух игроков гостей. Он категорически не согласен с заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станиславом Сухиной, который поддержал решение рефери удалить Цакташа.

– Письмо от "Рубина" получено. Дальше решение примет экспертно-судейская комиссия, – сказал Сухина "СЭ". – Считаю, арбитр правильно удалил Цакташа. Здесь нужно смотреть на эпизод не по факту травмы, а по грубости. Футболист "Рубина" играл прямой ногой, попал шипами в ногу соперника. В принципе, этот фол напоминает то нарушение, за которое был удален Кудряшов в матче со "Спартаком" против Зобнина. Так что у судьи были основания удалить Цакташа.

– Станислав Сухина не прав, говоря, что удаление Цакташа верное. Надеюсь, что это частное мнение Станислава Валерьевича, – отметил Левников. – У нас еще не было встречи с администрацией РФС и Алексеем Валерьевичем Николаевым, и мы не обсуждали, кто в дальнейшем станет давать официальную позицию относительно тех или иных спорных моментов. Такая встреча, скорее всего, пройдет 28 октября.

Но даже как частному лицу Сухине следовало бы высказываться предельно аккуратно и осторожно. А лучше ему вообще не давать оценку эпизоду, в котором Сергей Лапочкин удалил игрока "Рубина". За такое единоборство наказывать игрока красной карточкой, удалением и дисквалификацией – это чересчур! Думаю, что и арбитра не стоит наказывать, потому что он этот момент видел по-другому – не так, как вы по телевизору.

Сначала действия игрока безрассудны. Но когда он увидел, что может причинить вред сопернику, стал убирать ногу. Злого умысла не было, футболист пытался сыграть в мяч. Не успел, но убрал ногу. Максимум, чего он заслуживает в такой ситуации, – это желтая карточка.

Отмечу, что при обсуждении таких резонансных судейских решений официальная позиция может быть выражена только после того как вынесет свое заключение экспертно-техническая комиссия. Пока ЭТК ничего не рассматривала.

Раз Станислав Валерьевич позволил себе выступить в СМИ, я тоже хотел бы высказать свое мнение. Тоже частное. Чтобы уберечь от заблуждений судей, специалистов, которые прочитают слова Сухины.

В другом матче тура был еще один момент, в котором арбитр оценивал грубость действий игрока. Имею в виду игру "Крылья Советов" – "Арсенал" (в конце встречи Горбанец грубо сыграл против Концедалова, прыгнув на него прямой ногой, но не получил от Виталия Мешкова даже желтой карточки. – Прим.А.Б.). Эпизод не вызвал бурных обсуждений и споров. И тоже не рассматривался на заседании ЭТК. Но, отмечу, в таких моментах нужно рассматривать поведение футболиста как безрассудное поведение. Его следовало наказать желтой карточкой. Как минимум.

Надеюсь, в ближайшее время мы обсудим взаимодействие департамента судейства и инспектирования, судейского комитета и экспертно-технической комиссии.

– Не секрет, что в последнее время у вас были не самые лучшие отношения с теперь уже бывшим главой департамента Валентином Ивановым. Это не способствовало нормальной работе ЭТК. В ней представители комитета находились в меньшинстве и априори были обречены на проигрыш при голосовании. Потому как голосовали пять человек: Валентин Валентинович, двое его подчиненных Сухина и Николай Иванов, а также вы и Тарас Безубяк. Например, при обсуждении пенальти, не назначенного в ворота гостей в матче "Спартак" – "Уфа", первые трое поддержали судью Романа Галимова, что в итоге сказалось на общем вердикте комиссии.

– Нам всем нужно подумать над тем, как сделать решения комиссии более объективными и независимыми.

– Стоит ли, на ваш взгляд, вообще сохранять ныне действующую структуру управления судьями и инспекторами – департамент и комитет? Может, целесообразнее и правильнее возродить в том или ином виде коллегию арбитров?

– Судейская организация будет работать эффективнее, если воссоздадим коллегию. Но не вижу ничего страшного и в сохранении департамента и комитета. (Александр БОБРОВ)