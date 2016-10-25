Станислав Сухина: "Нарушение Цакташа можно сравнить с фолом Кудряшова против Зобнина"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина уверен, что арбитр матча 11-го тура чемпионата России "Терек" – "Рубин" (3:1) Сергей Лапочкин поступил верно, удалив полузащитника гостей Мийо Цакташа. Казанский клуб решил оспорить красную карточку своего игрока и написал письмо в экспертную комиссию.

– Письмо от "Рубина" получено. Дальше решение примет экспертно-судейская комиссия, – сказал Сухина. – Считаю, арбитр правильно удалил Цакташа. Здесь нужно смотреть на эпизод не по факту травмы, а по грубости.

Футболист "Рубина" играл прямой ногой, попал шипами в ногу соперника. В принципе, этот фол напоминает то нарушение, за которое был удален Кудряшов в матче со "Спартаком" против Зобнина. Так что у судьи были основания удалить Цакташа. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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