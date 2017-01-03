Николай Комличенко возвращается в "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за либерецкий "Слован", возвращается в российский клуб. Новый контракт форварда с "быками" будет рассчитан до 2021 года. 21-летний футболист в осенней части сезона в 12 матчах чемпионата Чехии забил 3 гола, в 9 играх Лиги Европы (включая отборочные раунды) - 4 мяча.

- Все в завершающей стадии, - сказал Комличенко. - Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится.

- Довольны таким поворотом в карьере?

- Доволен тем, что "Краснодар" решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде.

Комличенко не сможет сыграть за "Краснодар" в Лиге Европы, поскольку заигран в этом турнире за чешский клуб. Первый матч в весенней стадии чемпионата "быки" проведут 5 марта со "Спартаком". (Сергей ЕГОРОВ)