Никита Симонян: "Мечтаю о том, чтобы "Спартак" стал чемпионом"

Академия "Спартака" поздравила известного в прошлом советского футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года, вице-президента РФС Никиту Симоняна с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 90 лет. По словам самого именинника, у него есть мечта.
– Николай Петрович Старостин сказал мне следующее: "Ты уходишь, но мы за тобой дверь не закрываем, - отметил Симонян. - Она остается полуоткрытой, и ты можешь войти в любое время. А вообще, если тебя разрезать, то мы увидим два цвета – красный и белый". Поэтому я всегда, отныне и во веки веков красно-белый.
– Какая у вас мечта?
– Мечтаю о том, чтобы "Спартак" стал чемпионом. Очень долгий перерыв, который не в характере "Спартака". Еще впереди чемпионат мира. Не сомневаюсь, что он будет проведен блестяще. Но главное – чтобы наши ребята достойно на нем выступили.
Симонян считается одним из лучших нападающих в истории советского футбола. В составе "Спартака" он провел 245 официальных матчей, в которых забил 160 голов. Это достижение является лучшим результатом в истории клуба.
Симонян трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949 год – 26 голов, 1950 год – 34 гола, 1953 год – 14 голов).
"Я всегда, отныне и вовеки веков, красно-белый!" pic.twitter.com/ZSD41zygyo– Академия Спартак (@spartak_academy) 12 октября 2016 г.
С днём рождения, Никита Павлович! pic.twitter.com/Lok7Jc1GN8– Академия Спартак (@spartak_academy) 12 октября 2016 г.
П_о_в_а_р
До весны потерпи, НикитПалыч.
11:43
blue-white!
Мечтать не вредно, вредно не мечтать!)))
11:38