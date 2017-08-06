На стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" закрыли крышу

Крыша стадиона на Крестовском острове была закрыта в связи с плохой погодой в Санкт-Петербурге. В данный момент в городе пасмурно и наблюдается сильный ветер.
Напомним, что сегодня на арене пройдет матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Крышу закрыли pic.twitter.com/EW6zXPTHVb– Сергей Яременко (@serji_spb) 6 августа 2017 г.
Алый Дракон
Да, отжог сегодня Гаттузо - я даже почти в шоке ))... Переплюнул даже чмоку, хотя его невозможно переплюнуть )) Но чока хоть демагог - он умеет ахинею вычурно нести, а Гаттузо седня повел себя из серии "пошли все на... - держите меня семеро" )))... Надеюсь, что чел проспится, и ему станет полегше )... Хотя надежды мало )...
14:06 6 августа
Алый Дракон
marksan, ты-то куда лезешь, болезный?)... Я-то тебе чем не угодил?)... Или ты чувствуешь себя таким же быдло, как Гаттузо, и нутро решило высказаться?)... Жаль, если так )... Нормальный болела из Питера бы промолчал - ибо он нормальный )...
13:57 6 августа
Алый Дракон
Гаттузо совсем плохой - видимо, не с похмелья, а просто пьяный )... ТАКУЮ ахинею несет, что просто ужОс (... Вот даже не хочется ничего писать, потому что спорить и дискутировать с психами и пьяными - последнее дело - они находятся в своей реальности, и адекватные слова, фразы и доводы не воспринимаю в принципе (... Но я все же просто напишу, чтобы Гаттузо потом прочитал, когда протрезвеет, и постарался хоть как-то пристыдиться - я никогда не оскорбляю другие команды, и "Зенит" в частности - это ниже моего уровня )... А заходить на ветки после матчей типа "Зенит" - "Спартак", "Спартак" - ЦСКА" или "Спартак" - "Динамо" - просто противно! Ибо на таких ветках один срач и водоемы помоев, которые "типо болелы", вроде Гаттузо выливают друг на друга ( З. Ы. Гаттузо настолько не дружит с головой, что считает, что стеб и оскорбления - это одно и то же )... Очень грустно видеть такой образовательный и культурный "уровень" человека из, типа, "культурной" столицы (...
13:55 6 августа
marksan
Алый Дракон_____ Как говорил мой покойный дядька Володя Ёлкин в Питере после блокады, которую он пережил, вообще не осталось болельщиков! А потом лимита на восстановление Питера приехала! Вы, скорее всего, именно от той волны ваших родителей! И поэтому вам лучше помолчать! Ведь не у вас дед лежит на Пискарёвке! Кстати, а вы там когда-нибудь в жизни были?
13:47 6 августа
marksan
А шо в Питере опять дождь? Или Спартак хотят задушить влагой в смесе с температурой?
13:41 6 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вялый баклан /////То что ты полный кретин всем было ясно сразу. И обжалованию это не подлежит. Посмешище. Ни одного толкового поста о футбике, один бред, да оскорбления в адрес Зенита, да и других команд. Ты сначала бревна из своих залитых зенок достань, прежде чем других поучать- недоросль.
13:24 6 августа
oleg_Spb
Pleafant, самый лучший вариант - иди после матча прямо по Батарейной дороге , не стой в очереди в метро "Крестовский остров", а пройди прямо еще 500 метров до пересечения со Спортивной улицей и садись в шатл до Чкаловской, доедешь за 8-10 минут и спокойно сядешь в метро. Проверено после "Бнеев".
13:23 6 августа
Pleafant
Правильное решение,уже поливает.Но кто решит проблемы болельщиков с попаданием на стадион,на все очереди крышу не поставишь.А Эвакуация с острова после игры-вообще, отдельная песня.
13:14 6 августа
SpaMan
Замуровали демоны!!!
13:07 6 августа
Алый Дракон
Гаттузо, ты еще не опохмелился после вчерашнего?)... Вот и так ты вызываешь всеобщий смех на форуме, но сейчас вообще упал ниже плинтуса со своим детсадовским, типо, "оскорблением" )... Чудило питерское - ты хоть понимаешь вообще своей бухой головешкой, что такими постами ты портишь репутацию нормальным питерским болелам!?)... Не себе портишь (ты себе ее давно испортил - вернее, этой самой хорошей репутации у тебя никогда и не было), а портишь мнение о нормальных людях из Питера, и самом городе )... Вот глядя на такое "чудо в перьях", как ты - люди думают, что в Питере все такие - умственно отсталые и вообще быдло )... Беги быстро за "Балтикой", а то такое же быдло, как ты, ее разберет )...
12:58 6 августа
oleg_Spb
Спринт Что с открытой крышей, что с закрытой - никогда эта хламида "Распил-Арены" не будет нормальным стадионом. 12:50......... Вот и хорошо, сидите на своих "нормальных" стадионах, а нам нужен - "не нормальный", чтобы не только наши болелы, но и туристы ходили поглазеть:)))
12:55 6 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вялый баклан /////Ржут над вами, когда на большую арену приходят жалкие 5 тыс болел алкашей. Вот это действительно смешно. Или там до сих пор бассейн и русалки плещутся? Да какие русалки, пиявки, да лягушки. у-ха-ха.
12:50 6 августа
Спринт
Что с открытой крышей, что с закрытой - никогда эта хламида "Распил-Арены" не будет нормальным стадионом.
12:50 6 августа
merniloskut
Истерика клашар доставляет!)))
12:48 6 августа
oleg_Spb
Это на "фарт" закрыли, потому что у "Рубина" выиграли с закрытой, а "Бнеям" проиграли - с открытой.
12:41 6 августа
Алый Дракон
Вечером будем наблюдать очередные видео из Твиттера с протекающей крышей питерского "суперстадиона" )... Закрыли, чтобы народ потом опять поржать мог?)...
12:39 6 августа
King's Bounty IX
Коттузо = полупед * 2
12:25 6 августа
foreverCSKAforever
Крышу этого стадиона "закрыть" невозможно.
12:21 6 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
крышу баламошки уже изгрызли и она уже упала в трусы там ,где опа ,вот ей он и мыслит! у-ха-ха. /////// баламошка, баламошка в голове мозгов немножко. А по правде их там нет, баламошка-полупед!
12:18 6 августа
баламошка
Я уже слышу как дрожит крыша, которую грызут термиты. Сегодня ё...тся
12:07 6 августа
gruzovik62
Замучается рвать сетку! Свиньи никогда сетку не порвут! А вот поджарить свининку - это вкусно!!
11:59 6 августа
баламошка
Это трындец. Она рухнет от воя бомжей, когда Зе Луиш порвёт сетку вместе с Лунтиком.
11:41 6 августа
azmiser
Чтобы свинтусам тяжелее было дышать. Да и проверить надо, как устранили протечки
11:40 6 августа
Serenky25
Зачем?
11:36 6 августа