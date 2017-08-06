На стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" закрыли крышу

Крыша стадиона на Крестовском острове была закрыта в связи с плохой погодой в Санкт-Петербурге. В данный момент в городе пасмурно и наблюдается сильный ветер.

Напомним, что сегодня на арене пройдет матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.