На Джорджевича претендуют "Уфа", "Оренбург", "Арсенал" и "Ростов"

Как стало известно "СЭ", форвард "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ. На 24-летнего нападающего сборной Черногории претендуют четыре команды - "Уфа", "Оренбург", "Арсенал" и "Ростов".

При этом сам футболист хотел бы остаться в Петербурге, но главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сегодня заявил, что из-за переизбытка нападающих в команде и лимита на легионеров Джорджевич остался вне заявки на первый матч сезона с "Енисеем".

В минувшем сезоне форвард провел 22 матча в аренде в тульском "Арсенале", забив 7 голов. (Игорь НОВИКОВ)

"Зенит" сформировал заявку на сезон. Жирков, Маммана и Кокорин будут дозаявлены позже