10:15 | Футбол — Англия

СМИ: Моуринью приехал на матч Австрия – России ради Головина

Александр ГОЛОВИН и Жозе МОУРИНЬЮ. Фото AFP
Александр ГОЛОВИН и Жозе МОУРИНЬЮ. Фото AFP
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что Моуринью интересуется нападающим Марко Арнаутовичем и приехал на товарищеский матч Австрии и России, чтобы посмотреть его в деле. Однако, по информации английского таблоида, истинной целью португальца был 22-летний Головин. Моуринью рассчитывает, что россиянин сможет заменить Хуана Мату, который, скорее всего, покинет манкунианцев этим летом.

Отмечается, что наставник "МЮ" был впечатлен игрой Головина в матчах Лиги чемпионов, кроме того, в его пользу говорят молодой возраст и сравнительно небольшая цена – около 15 миллионов евро.

Головин, Смолов или Арнаутович. Кого бы вы купили на месте Моуринью?

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Несвин

Да нет, говорят за Самедовым приехал посмотреть. И жутко расстроился, что Кутепова не выпустил джигит!

10:49

емен

К Мауру Головину идти не стоит, он ту него начнет деградировать.

10:48

Ftor94

Молодец, Саша!!! Главное, не стесняйся брать инициативу в свои руки на ЧМ!!! Постарайся почувствовать себя в сборной как дома так же, как в ЦСКА!!!

10:31

oseledec

Сейчас у хряков и немытых полыхнёт

10:28

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