СМИ: Моуринью приехал на матч Австрия – России ради Головина

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает The Sun.
Ранее сообщалось, что Моуринью интересуется нападающим Марко Арнаутовичем и приехал на товарищеский матч Австрии и России, чтобы посмотреть его в деле. Однако, по информации английского таблоида, истинной целью португальца был 22-летний Головин. Моуринью рассчитывает, что россиянин сможет заменить Хуана Мату, который, скорее всего, покинет манкунианцев этим летом.
Отмечается, что наставник "МЮ" был впечатлен игрой Головина в матчах Лиги чемпионов, кроме того, в его пользу говорят молодой возраст и сравнительно небольшая цена – около 15 миллионов евро.
Головин, Смолов или Арнаутович. Кого бы вы купили на месте Моуринью?
Несвин
Да нет, говорят за Самедовым приехал посмотреть. И жутко расстроился, что Кутепова не выпустил джигит!
10:49
емен
К Мауру Головину идти не стоит, он ту него начнет деградировать.
10:48
Ftor94
Молодец, Саша!!! Главное, не стесняйся брать инициативу в свои руки на ЧМ!!! Постарайся почувствовать себя в сборной как дома так же, как в ЦСКА!!!
10:31
oseledec
Сейчас у хряков и немытых полыхнёт
10:28