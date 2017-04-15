Мийо Цакташ: "Футболисты "Рубина" должны играть с большим желанием, чтобы побеждать"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ после матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) отметил, что соперник превзошел казанцев в реализации. Хорват подчеркнул, что команде необходимо выходить из неприятного положения.

– Сегодня не получилось забить, вот и все, – цитирует "Р-Спорт" Цакташа. – Мы играли неплохо. У нас было несколько моментов, а "Краснодар" в реализации нас превзошел. Нам нужно играть с большим желанием, чтобы побеждать. И я тоже могу и должен играть лучше. "Рубин" – большой клуб, мы должны выходить из неприятного положения.

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