Серхио Санчес: "Да, у нас большие зарплаты, но давайте сдержаннее"

Защитник "Рубина" Серхио Санчес после матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) подчеркнул, что устал слышать критику в адрес команды. Испанец подчеркнул, что для казанцев сезона складывается тяжело, и команде необходима поддержка города.

– Мы стараемся, создаем моменты, но не удается победить, – сказал Санчес. – Я бы с удовольствием не играл, если бы это приносило победу. Мы много тренируется, в том числе и дополнительно, но сказать что-то сложно – все именно так, как сейчас. Мы обсуждаем игру в раздевалке, но меня просто бесит, что мы не можем победить.

– Что произошло в эпизоде с голом. Могли ли вы помешать Смолову?

– Я очень устал от индивидуальной критики. Игра не удается всем, но кому-то приходится это услышать. Я бы хотел обратиться ко всем, чтобы градус критики снизился. Мы знаем об ошибках и очень стараемся побеждать. Очень сложно, когда что-то не получается, еще и выслушивать критику. Только негатив. Мы знаем, что получаем большие зарплаты. Мы все понимаем. Мы отдаем отчет и стараемся. Деньги не делают команду. Мне 31 год и я еще далек от завершения карьеры. Я приехал в Казань, чтобы здесь выложиться. Всем надоели результаты, но немного сдержаннее...

– Сегодня вы как раз были одним из лучших...

– Неважно как играл я! Важен результат команды. Если бы я играл хуже всех, но команда бы побеждала, то я был бы счастлив. Сложный сезон и нам бы хотелось поддержки города.

– Все видят, что игроки хорошие, но нет химии.

– Нам нужно только время. Знаете, "Реал" шесть лет назад тоже потратил много денег, но только в последние два-три года пошли результаты. Этот чемпионат очень сложный. Нужно стараться, чтобы побеждать. Я с тяжелым сердцем смотрю за этим. Все мои друзья стараются, но слышат только критику. Прошу прощения, что я так эмоционален, но я правда очень зол на ситуацию. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Краснодар" //

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