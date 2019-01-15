10:54 | Футбол — РПЛ

Мельгарехо и Ханни раньше времени закончили тренировку "Спартака" во вторник

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Легионеры "Спартака" нападающий Лоренсо Мельгарехо и хавбек Софьян Ханни раньше остальных закончили тренировку во вторник и не приняли участия в тактических упражнениях на сборе в ОАЭ.

Оба футболиста почувствовали мышечную усталость. Накануне на утренней тренировке Мельгарехо также ушел с поля раньше времени, что не помешало ему приянять участие в вечернем занятии в общей группе. (Александр Рогулев)

"Спартак" сообщил, что со здоровьем Мельгарехо все в порядке

 

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