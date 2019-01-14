"Спартак" сообщил, что со здоровьем Мельгарехо все в порядке

Пресс-служба "Спартака" сообщила, что со здоровьем полузащитника Лоренсо Мельгарехо все в порядке. Раннее сообщалось, что игрок досрочно прервал тренировку на сборе команды в Дубае.

- Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке! Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне игрок провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

⚠️ Сегодня ряд СМИ сообщили, что @Melgarejo25 досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем всё в порядке! 👌🏻



⚽️ Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля.#Спартак pic.twitter.com/bk6gWZqrzx – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 января 2019 г.

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