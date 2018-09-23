Массимо Каррера: "В ближайшее время Глушаков и Ещенко не вернутся"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) ответил на вопрос корреспондента "СЭ", вернутся ли в основной состав Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
– Вернутся ли Глушаков и Ещенко?
– На данный момент нет.
– Почему?
– Потому что я так решил.
– Матч дубля смотрели?
– Нет, потому что у нас была тренировка. (Александр Рогулев)
Напомним, защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков красно-белых не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Вчера Ещенко и Глушаков сыграли по 90 минут за молодежный состав "Спартака".
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Каррера отстранил Глушакова и Ещенко. Это правильно?
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