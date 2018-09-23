21:06 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "В ближайшее время Глушаков и Ещенко не вернутся"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА​ (1:1) ответил на вопрос корреспондента "СЭ", вернутся ли в основной состав Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

 
18 апреля. Москва. &quot;Открытие Арена&quot;. &quot;Спартак&quot; – &quot;Тосно&quot; – 1:1 (4:5 по пенальти). Денис Глушаков.Нужно ли возвращать Глушакова и Ещенко в основу "Спартака"? Опрос журналистов "СЭ"

– Вернутся ли Глушаков и Ещенко?

– На данный момент нет.

– Почему?

– Потому что я так решил.

– Матч дубля смотрели?

– Нет, потому что у нас была тренировка. (Александр Рогулев)

Напомним, защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков красно-белых не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Вчера Ещенко и Глушаков сыграли по 90 минут за молодежный состав "Спартака".

ЦСКА – Спартак М

 

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