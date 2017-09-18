Массимо Каррера: "Мы все находимся в одной лодке и будем грести вместе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул: у любой команды бывают черные полосы.
Накануне красно-белые в матче 10-го тура чемпионата России сыграли вничью с "Тосно" (2:2), причем к заключительной пятиминутке вели 2:0 и играли в большинстве. После 10 игр чемпионы России занимают восьмое место в таблице.
– Наш "Спартак" переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться, – приводит клубная пресс-служба слова Карреры. – Матч против "Тосно" закончился так, как не должен был закончиться, и мы все – руководство клуба, тренерский штаб и игроки – собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.
На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!
Наиль Измайлов: "В прошлом сезоне мы вместе выиграли золото, вместе нам и жить дальше" //
Сергей Родионов: "Исправить турнирное положение "Спартак" может только совместно с верными болельщиками"
"Спартак": семьи больше нет // Леонид Федун. Интервью владельца "Спартака" //
Каррера против команды. Его все-таки сплавляют? //
Чемпион самоуничтожился. Что происходит со "Спартаком" //
Массимо Каррера: "Спросите у игроков, есть ли у них проблемы со мной" //
Крушение Карреры. "Спартак" упустил победу, ведя в два мяча и имея численное преимущество
Опрос
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-18-tolko_vmeste_my_sposobny_pobezhdat/
SpaMan
Надеюсь набили друг-другу мордасы и выпили мировую. Нам этот ваш цирк-шапито с "не пожал руку" нах не сдался.
20:14
NVA23
Drek Это лишь говорит о том, что наши люди есть везде, так что дрек Вам!) а Джан Луиджи перед Юве играл за Парму-там то же фиолетовый есть, но мне это фиолетово!)
20:04
Artorixus
Думаю, что теперь-то все они высказались друг о друге по полной обо всём, что произошло в течении этих трёх месяцев. И, смею надеяться, что всё же стороны обо всём мирно договорились. Что же, если это именно так, то ...вообщем будем смотреть на итоги этого разговора, а конкретно на игру и, главное, на результат. Аминь.
20:01
Drek
NVA23.....топишь за Фиорентину, значит это не ваш чемпион, ваш Ювентус с Буфоном.
19:55
psv57
лучше обьясни почему игрок тебя за кадык хватает, а ты даже по ушам не дал
19:55
shuriks55
посмотрим))
19:54
Drek
Матч против "Тосно" закончился так, как не должен был закончиться, и мы все – руководство клуба, тренерский штаб и игроки – собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- и таких матчей, которые закончились НЕ ТАК, уже СЕМЬ из десяти, плюс игра в Мариборе.Не многовато ли?
19:53
NVA23
Всё нормально! Вот сейчас, по прошествии времени спросите меня: "Согласился бы я на чемпионство в сезоне 16/17 на блеклое по результату, но не по игре выступление в 17/18?!" Однозначно - ДА!!! Кто ваш чемпион - мы ваш чемпион! На старт, внимание...фас! Тролли - морозьте! Жду говна в комментариях!))) Но мне это фиолетово!) За Фиорентину топлю в Италии!)))
19:53
The glory !
foreverCSKAforever--------- После следущего тура - Иду ко дну....
19:48
Очень плохой мальчик
Вангую,на ближайший матч с Анжи придет только полстадиона.
19:42
foreverCSKAforever
Все же поплыли.
19:27