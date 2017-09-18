Сергей Родионов: "Исправить турнирное положение "Спартак" может только совместно с верными болельщиками"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов выступил с заявлением на официальном сайте команды. Руководитель отметил, что исправить сложившуюся ситуацию в чемпионате клуб сможет только совместными усилиями с болельщиками.

– Турнирная ситуация в чемпионате, сложившаяся на сегодняшний день, ни в коей мере не устраивает ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни игроков "Спартака", – сказал Родионов. – Исправить же ее можем только совместными усилиями при поддержке наших верных болельщиков – точно так же, как добивались побед в прошлом сезоне.

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