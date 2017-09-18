Сергей Родионов: "Исправить турнирное положение "Спартак" может только совместно с верными болельщиками"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов выступил с заявлением на официальном сайте команды. Руководитель отметил, что исправить сложившуюся ситуацию в чемпионате клуб сможет только совместными усилиями с болельщиками.
– Турнирная ситуация в чемпионате, сложившаяся на сегодняшний день, ни в коей мере не устраивает ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни игроков "Спартака", – сказал Родионов. – Исправить же ее можем только совместными усилиями при поддержке наших верных болельщиков – точно так же, как добивались побед в прошлом сезоне.
Массимо Каррера: "Мы все находимся в одной лодке и будем грести вместе" //
Наиль Измайлов: "В прошлом сезоне мы вместе выиграли золото, вместе нам и жить дальше"
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Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-18-tolko_vmeste_my_sposobny_pobezhdat/
Makar50
Ты бы, Сереженька, лучше бы работал летом и хотя бы кого-то купил нормального.А то взяли всяких петковичей,а общали чуть-ли не половину сборной мира купить.РАБОТАТЬ НАДО!16 лет нам кровь пили и опять?Мы-то всегда с командой, а вот-увы!Мы на трибуне,на поле-петковичи.Мы за вас голы не можем забивать,пашите,землю грызите.
20:06