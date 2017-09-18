Наиль Измайлов: "В прошлом сезоне мы вместе выиграли золото, вместе нам и жить дальше"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов рассказал о том, что ответственность за результат с тренеров, футболистов и руководства клуба никто не снимал. Он хочет, чтобы болельщики верили Массимо Каррере и игрокам команды.

- Вместе мы в прошлом сезоне выиграли золото, вместе нам и жить дальше - одной семьей, - цитирует пресс-служба клуба Измайлова. - Хочу, чтобы мы верили друг другу, верили главному тренеру, верили в игроков. Ответственность за результат никто не снимал – ни с тренера, ни с футболистов, ни с руководства клуба. У нас с вами есть "Спартак", есть миллионы болельщиков, которые переживают и поддерживают команду. Мы должны их уважать и профессионально относиться к своим обязанностям.

Массимо Каррера: "Мы все находимся в одной лодке и будем грести вместе" //

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