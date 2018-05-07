Массимо Каррера: "Хочу оставаться главным тренером "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сделал заявление по поводу своего будущего в команде.

"Я прочитал много статей в газетах, но правда только одна: в "Спартаке" я чувствую себя как дома, у меня еще год контракта, и я хочу оставаться главным тренером и побеждать вместе со "Спартаком", - написал итальянец в Инстаграме.

Напомним, Каррера вошел в тренерский штаб "Спартака" перед сезоном-2016/17. После увольнения Дмитрия Аленичева он стал исполняющим обязанности, а 17 августа 2016 года возглавил команду. В первом своем сезоне на посту главного тренера итальянец завоевал с красно-белыми чемпионский титул.