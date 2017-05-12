Мариуш Пекарски: "Ни с кем из ЦСКА по поводу Рыбуса не общался"

Мариуш Пекарски, представитель полузащитника "Лиона" и сборной Польши Мачея Рыбуса, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА. Он отметил, что хавбеком довольны в его нынешнем клубе, а с представителями москвичей он не контактировал.

– Я встречался с руководством "Лиона", в клубе довольны игрой футболиста. Вчера он вышел на поле в полуфинале Лиги Европы. Рыбусу тоже все нравится во Франции, – сказал Пекарски. – Сейчас необходимо дождаться окончания сезона. Летом будем смотреть, не исключаю, что Мачей останется в "Лионе".

– Был ли у вас контакт с ЦСКА по поводу возможного перехода игрока в российский клуб?

– Нет, ни с кем из ЦСКА я не общался. Перед трансферным окном всегда появляется много слухов.

Напомним, что с 2012 по 2016 год поляк выступал за "Терек". В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста 26 матчей во всех турнирах и две голевые передачи. (Сергей АСТАХОВ)

Олег Яровинский: "Рыбус - классный игрок, но трансферные слухи не комментируем"