Олег Яровинский: "Рыбус - классный игрок, но трансферные слухи не комментируем"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не стал комментировать информацию об интересе клуба к полузащитнику "Лиона" Мачею Рыбусу. Он отметил, что у армейцев есть разные варианты для усиления.
– Появилась информации, что Рыбус может перейти в ЦСКА. Это правда?
– Мы не комментируем трансферные слухи. Сейчас трансферное окно только открывается, и могут быть всякие варианты. Рыбус – классный полузащитник, это все, что я могу сказать.
– Рыбус входит в сферу интересов ЦСКА?
– Не могу сказать.
Напомним, что с 2012 по 2016 год поляк выступал за "Терек". В текущем сезоне на счету 27-летнего хавбека 26 матчей во всех турнирах и две голевые передачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)