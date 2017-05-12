Олег Яровинский: "Рыбус - классный игрок, но трансферные слухи не комментируем"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не стал комментировать информацию об интересе клуба к полузащитнику "Лиона" Мачею Рыбусу. Он отметил, что у армейцев есть разные варианты для усиления.

– Появилась информации, что Рыбус может перейти в ЦСКА. Это правда?

– Мы не комментируем трансферные слухи. Сейчас трансферное окно только открывается, и могут быть всякие варианты. Рыбус – классный полузащитник, это все, что я могу сказать.

– Рыбус входит в сферу интересов ЦСКА?

– Не могу сказать.

Напомним, что с 2012 по 2016 год поляк выступал за "Терек". В текущем сезоне на счету 27-летнего хавбека 26 матчей во всех турнирах и две голевые передачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)