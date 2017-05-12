"Известия": Рыбус может перейти в ЦСКА

Полузащитник "Лиона" Мачей Рыбус летом может вернуться в чемпионат России. Интерес к 27-летнему экс-игроку "Терека" проявляет ЦСКА.

– ЦСКА проявляет интерес к Рыбусу, – рассказал "Известиям" источник в столичном клубе. – Представители ЦСКА уже вступили в переговоры с французским клубом по условиям трансфера футболиста. Также диалог ведется и с представителями Рыбуса. Рано говорить о конкретике, но эта сделка выгодна всем сторонам: и ЦСКА, и "Лиону", и самому игроку.

В текущем сезоне Рыбус сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.