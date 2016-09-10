22:56 10 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Марат Хуснуллин: "Стадион ЦСКА – огромная победа клуба и лично Гинера"

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин после матча 6-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Терек" (3:0) подчеркнул, что город получил серьезный подарок на 869-летие, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Эта встреча стала первой официальной на "Арене ЦСКА".

– Стадион мирового уровня, – сказал Хуснуллин. – Прекрасное сочетание уюта, энергетики, офисной составляющей, цены/качества. Москва помогла с транспортной составляющей. Огромная победа ЦСКА и лично Евгения Гинера. Москва получила серьезный подарок, построенный за счет частных инвестиций.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Даже удивительно,что Гинера,а не Путина...

23:16 10 сентября

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