Марат Хуснуллин: "Стадион ЦСКА – огромная победа клуба и лично Гинера"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин после матча 6-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Терек" (3:0) подчеркнул, что город получил серьезный подарок на 869-летие, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Эта встреча стала первой официальной на "Арене ЦСКА".

– Стадион мирового уровня, – сказал Хуснуллин. – Прекрасное сочетание уюта, энергетики, офисной составляющей, цены/качества. Москва помогла с транспортной составляющей. Огромная победа ЦСКА и лично Евгения Гинера. Москва получила серьезный подарок, построенный за счет частных инвестиций.