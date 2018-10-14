Мамаев получил от отца лапшу быстрого приготовления и сладости

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал, что передали родные полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву в СИЗО.

Напомним, 11 октября Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря из-за подозрений в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.



– Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию – есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится, – сказал Мельников в эфире телеканала "Москва 24". – Он понимает, что несет ответственность за содеянное. Павел получил передачку – как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных.