Максим Боков: "Головину лучше остаться на правах аренды в ЦСКА, чем уходить в "Халл Сити"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков отметил, что полузащитнику армейцев Александру Головину не рано переходить в "Арсенал". Ранее сообщалось, что ЦСКА и лондонский клуб близки к завершению переговоров по трансферу россиянина.

– Мне кажется, что Головину переходить в "Арсенал" не рано, – сказал Боков. – Он крепнет, потихоньку становится мужиком, и я не вижу ничего удивительного в том, что им заинтересовался "Арсенал". Парень растет на глазах и интерес таких топовых клубов, как лондонский, стимулирует футболиста продолжить прогрессировать.

– Сможет ли Головин уже сейчас бороться за попадание в основу "Арсенала"?

– Думаю, что там дело обстоит по-другому. Мне кажется, что "Арсенал" сейчас смотрит в будущее, относительно Головина.

– Имеете ввиду аренду в "Халл Сити" или ЦСКА?

– Это возможно. Для самого игрока оптимальный вариант продолжения карьеры – играть. Лучше, конечно, в топ-клубах, которые борются за высшие места, выступают в Лиге чемпионов. Там он будет расти. Поэтому, возможно, остаться в ЦСКА в аренде для Головина было бы лучше, чем уйти в "Халл Сити".

– Но в "Халл Сити" он мог бы привыкать к Англии, к условиям и потом более безболезненно влиться в "Арсенал".

– Он и в ЦСКА набирается опыта. Здесь вокруг него много настоящих профессионалов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал" //

Олег Артемов: "Головин в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев"