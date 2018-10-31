Лопетеги – о "Спартаке": "Никаких комментариев, извините"

Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги в разговоре с корреспондентом "СЭ" отказался комментировать информацию о контактах со "Спартаком".

В среду в издании Marca вышла заметка о том, что представители российских СМИ обсуждали с испанским изданием возможное будущее Лопетеги в "Спартаке". Позже в испанских соцсетях появилась информация об интересе к 52-летнему специалисту со стороны московского клуба.

– Правда ли, что "Спартак" выходил с вами на связь? - вопрос Лопетеги.

– Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев.

Напомним, в понедельник "Реал" уволил Лопетеги с поста главного тренера. Основной причиной отставки были названы неудовлетворительные результаты: в настоящий момент мадридская команда занимает девятую строчку в чемпионате Испании, набрав 14 очков в 10 турах (+4=2-4) и в минувшее воскресенье разгромно уступив "Барселоне" в класико (1:5). (Егор Бычков)​