"Локомотив" разгромил "Томь", забив шесть мячей за 31 минуту

"Локомотив" на своем поле разгромил "Томь" в матче 16-го тура чемпионата России – 6:1. Железнодорожники пропустили на 48-й минуте, отличился Эрик Бикфалви, но затем в течение 31 минуты забили в ворота Алексея Солосина шесть безответных мячей. Дублем отметился Александр Коломейцев, также свой первый гол за "Локомотив" (и первый в премьер-лиге с 2013 года) забил Игорь Денисов.

"Локомотив" набрал 20 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Томи" в активе осталось девять баллов и предпоследнее место.

В следующем туре "Локомотив" примет "Терек", а "Томь" на выезде сыграет с "Уфой".

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Томь" (Томск) - "Локомотив" (Москва) – 1:6 (0:0)

Голы: Бикфалви, 48 - штрафной (1:0). Коломейцев, 51 (1:1). Фернандеш, 67 (1:2). Денисов, 71 (1:3). Майкон, 76 (1:4). Игнатьев, 79 (1:5). Коломейцев, 82 - штрафной (1:6).

"Томь": Солосин, Комбаров, Жиров, Дьяков, Бордачев, Дудиев, Ковальчук, Дроппа (Баляйкин, 79), Бикфалви (Погребняк, 84), Попов (Кудряшов, 70), Касьян.

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович (Галаджан, 82), Чорлука, Михалик (Шишкин, 45+3), Янбаев, Миранчук, Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Касаев (Игнатьев, 27), Майкон.

Предупреждения: Бордачев, 23. Гильерме, 23. Касьян, 52.

Удаление: Касьян (Томь), 63 (грубая игра).

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Данченко (Уфа), Лунев (Новосибирск).

1 декабря. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Томь" - "Локомотив"