ЦСКА разгромил "Урал" и закончил год на третьем месте

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Федор ЧАЛОВ забил свой первый гол за ЦСКА в премьер-лиге. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле разгромил "Урал" со счетом 4:0 в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Дублем в составе армейцев отметился Ласина Траоре, еще по мячу забили Федор Чалов и Бибрас Натхо с пенальти. Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству "сухих" матчей, обойдя по этому показателю Рината Дасаева. Теперь на счету Акинфеева 253 матча на ноль.

ЦСКА набрал 32 очка и закончит год на третьем месте в турнирной таблице. У "Урала" осталось 14 баллов и 12-е место.

В следующем туре, который состоится 3 марта 2017 года, ЦСКА сыграет с "Зенитом", а "Урал" примет "Амкар".

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

ЦСКА – "Урал" (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)

Голы: Траоре, 25 (1:0). Траоре, 35 (2:0). Натхо, 38 - с пенальти (3:0). Чалов, 40 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 67), А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Тошич, Натхо, Головин, Чалов (Дзагоев, 46), Миланов, Траоре (Страндберг, 80).

"Урал": Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Фонтанелло, Динга, Данцев, Кулаков, Фидлер, Павленко (Подоксенов, 66), Коробов, Лунгу (Хозин, 83), Павлюченко.

Предупреждения: Новиков, 38. Фонтанелло, 67.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Колосков (Уфа), Петросян (Бронницы).

3 декабря. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"