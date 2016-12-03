ЦСКА разгромил "Урал" и закончил год на третьем месте

ЦСКА на своем поле разгромил "Урал" со счетом 4:0 в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Дублем в составе армейцев отметился Ласина Траоре, еще по мячу забили Федор Чалов и Бибрас Натхо с пенальти. Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству "сухих" матчей, обойдя по этому показателю Рината Дасаева. Теперь на счету Акинфеева 253 матча на ноль.
ЦСКА набрал 32 очка и закончит год на третьем месте в турнирной таблице. У "Урала" осталось 14 баллов и 12-е место.
В следующем туре, который состоится 3 марта 2017 года, ЦСКА сыграет с "Зенитом", а "Урал" примет "Амкар".
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
ЦСКА – "Урал" (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)
Голы: Траоре, 25 (1:0). Траоре, 35 (2:0). Натхо, 38 - с пенальти (3:0). Чалов, 40 (4:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 67), А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Тошич, Натхо, Головин, Чалов (Дзагоев, 46), Миланов, Траоре (Страндберг, 80).
"Урал": Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Фонтанелло, Динга, Данцев, Кулаков, Фидлер, Павленко (Подоксенов, 66), Коробов, Лунгу (Хозин, 83), Павлюченко.
Предупреждения: Новиков, 38. Фонтанелло, 67.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Колосков (Уфа), Петросян (Бронницы).
3 декабря. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Гантэр
Меркулов точно болен головой. Если уж хотел разбить свою дурную голову , то уж лучше об стену , а не об голову Фернандеса.
17:12
foreverCSKAforever
Адекватный Зритель_, хорошо потратится на трех новых тренеров. Рахимов, Мамедов, Самедов.
16:41
BeeBop
RobertH...Два раза перечитал тобой написанное, но нихрена не понял?! Ты пря как Бубнов!
16:37
bond1951
спасибо ПАЦАНЫ
16:36
RobertH
Адекватный Зритель_,а что,разве плохо?Ещё лучше пять команд оставить.Тогда одна команда будет чемпионом,а четыре команды одновременно попадают в ЛЧ или в ЛЕ,при этом две последние из четырех ,в то же время,играют переходные игры,а ещё две вылетают.И у всех админресурсы..Вот это интрига!
16:32
Thomas_Boy
RobertH ___________ Вопрос разрешился. Увы и ах...
16:31
Новоуепинни
RobertH Thomas_Boy,тебе,как родному ,скажу ,что буква Х-это не самая плохая буква алфавита,а в моем случае ещё проще,-это первая буква фамилии,так как не способен на сложные изобретения по части Ников.Имя также настоящее. 16:28 ------------------------ Роберт Хайнлайн штоле? Читали, хорошие книжки пишешь. "Звездный десант" крутое кино.
16:31
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_ __________ Мне казалось, что XL - это вопрос.)))
16:30
Адекватный Зритель_
BeeBop--- Тебе просто терпения не хватает.))) Форум подтормаживает.
16:28
RobertH
Thomas_Boy,тебе,как родному ,скажу ,что буква Х-это не самая плохая буква алфавита,а в моем случае ещё проще,-это первая буква фамилии,так как не способен на сложные изобретения по части Ников.Имя также настоящее.
16:28
BeeBop
Адекватный Зритель_...Пишу второй раз..,СЭ меня игнорирует...Я реалист..Здоровья СуперМарио!!!
16:27
Адекватный Зритель_
Жорик, Федун зимой хорошо потратится на нового тренера.)))
16:25
BeeBop
Адекватный Зритель_...Извини,дорогой, я реалист)))) СуперМарио огромного здоровья!!!Вот потеря, так, потеря!!!
16:25
Marchisio
Акинфеев! Ну феерит заср-ц ! Рекорд за рекордом! Толи ещё будет! Ждем Лондон!
16:24
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy--- По моей имхе, Х - это размер головы. Ведь XL это тоже размер.
16:24
Новоуепинни
Перед каникулами над всеми аутсайдерами куражатся: Крылья 4 отгрузили, кони 4, паровозы ваще 6
16:22
Marchisio
И пользуясь случаем Урал, передает привет Амкару
16:22
ak-09
ЦСКА молодцы! Не стали сдавать матч,как сделал это,Ростов.Вышли,укатали Урал,не взирая на травмы,дисквалификации,усталость и т.д. и т.п. Единственный минус,травма Мариу. Ну,куда,летел этот безмозглый Меркулов? Фернандес был первый на мяче,уже сыграл в мяч и тут...слов не хватает.
16:22
Адекватный Зритель_
RobertH---- Надо в РФПЛ 6 команд оставить,и всех с админресурсами. И играть в 16 кругов.
16:22
RobertH
Armeec Moskow,ну и правильно,что не пьешь!Вот и подумай сам,что такое ПФК ЦСКА ,какая история у этого клуба и кто теперь там руляет.Потом ,может быть,и перестанешь ругаться на людей.
16:21
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_________ Wow! Этот Роберт способный парень, даром что Х.
16:21
Жорик Вартанов
вообще не пойму чему радоваться, впереди зима, Федун сказал что готов хорошо потратиться зимой, Зенит без всяких слов потратится, а вы кем усилитесь??? Сейдушку в аренду возьмете?)
16:20
Адекватный Зритель_
BeeBop---- Не так уж и давно,у того же Птитера 11 очей отыграли.))) Будем посмотреть.
16:19
Thomas_Boy
Мне думается, буква "Х" в нике Роберта означает совсем не принадлежность к желудевому братству.
16:19
RobertH
Адекватный Зритель_,так а я про что?Такие ,как Мордовии и Уралы формируются и вставляются в чемпионат для проформы,отмыва и поставки очков нужным людям в трудные моменты.Да и некоторым ребятам есть,где доходить пешком до выхода на пенсию.Короче,-балласт.Скрипа не так просто свинтил оттуда,так как в прошлом сезоне взяли ,видимо,слишком большие обороты и кому то это не понравилось.
16:19
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy--- Не только пишет,но и ест с закрытым ртом. Непосредственно напрямую в голову.
16:17
Fritz1983
исправно слили. Грише Иванову не привыкать договорняки катать!))))
16:17
Armeec Moskow
RobertH, робертХ, в отличие от тебя, алкаша, я не пью. Чем обсуждать чужие ники, обрати внимание на свой, где буква "Х", явно значит "Хряк". Пора в хлев, хрю-хрю))))
16:16
Адекватный Зритель_
Mikeroft---- Ты ж с текстовой не вылазил.)))
16:15
Thomas_Boy
Комменты очень познавательны. Оказывается, РобертХ пишет с закрытым ртом. А Mikeroft считает не только удары по воротам, но и зрителей. Ну... Кому что. Лишь бы на улицах не хулиганили.
16:15