15:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА разгромил "Урал" и закончил год на третьем месте

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Федор ЧАЛОВ забил свой первый гол за ЦСКА в премьер-лиге. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Федор ЧАЛОВ забил свой первый гол за ЦСКА в премьер-лиге. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА на своем поле разгромил "Урал" со счетом 4:0 в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Дублем в составе армейцев отметился Ласина Траоре, еще по мячу забили Федор Чалов и Бибрас Натхо с пенальти. Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству "сухих" матчей, обойдя по этому показателю Рината Дасаева. Теперь на счету Акинфеева 253 матча на ноль. 

ЦСКА набрал 32 очка и закончит год на третьем месте в турнирной таблице. У "Урала" осталось 14 баллов и 12-е место.

В следующем туре, который состоится 3 марта 2017 года, ЦСКА сыграет с "Зенитом", а "Урал" примет "Амкар".

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

ЦСКА – "Урал" (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)

Голы: Траоре, 25 (1:0). Траоре, 35 (2:0). Натхо, 38 - с пенальти (3:0). Чалов, 40 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 67), А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Тошич, Натхо, Головин, Чалов (Дзагоев, 46), Миланов, Траоре (Страндберг, 80).

"Урал": Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Фонтанелло, Динга, Данцев, Кулаков, Фидлер, Павленко (Подоксенов, 66), Коробов, Лунгу (Хозин, 83), Павлюченко.

Предупреждения: Новиков, 38. Фонтанелло, 67.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Колосков (Уфа), Петросян (Бронницы).

3 декабря. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (49)
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Гантэр

Меркулов точно болен головой. Если уж хотел разбить свою дурную голову , то уж лучше об стену , а не об голову Фернандеса.

17:12

foreverCSKAforever

Адекватный Зритель_, хорошо потратится на трех новых тренеров. Рахимов, Мамедов, Самедов.

16:41

BeeBop

RobertH...Два раза перечитал тобой написанное, но нихрена не понял?! Ты пря как Бубнов!

16:37

bond1951

спасибо ПАЦАНЫ

16:36

RobertH

Адекватный Зритель_,а что,разве плохо?Ещё лучше пять команд оставить.Тогда одна команда будет чемпионом,а четыре команды одновременно попадают в ЛЧ или в ЛЕ,при этом две последние из четырех ,в то же время,играют переходные игры,а ещё две вылетают.И у всех админресурсы..Вот это интрига!

16:32

Thomas_Boy

RobertH ___________ Вопрос разрешился. Увы и ах...

16:31

Новоуепинни

RobertH Thomas_Boy,тебе,как родному ,скажу ,что буква Х-это не самая плохая буква алфавита,а в моем случае ещё проще,-это первая буква фамилии,так как не способен на сложные изобретения по части Ников.Имя также настоящее. 16:28 ------------------------ Роберт Хайнлайн штоле? Читали, хорошие книжки пишешь. "Звездный десант" крутое кино.

16:31

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_ __________ Мне казалось, что XL - это вопрос.)))

16:30

Адекватный Зритель_

BeeBop--- Тебе просто терпения не хватает.))) Форум подтормаживает.

16:28

RobertH

Thomas_Boy,тебе,как родному ,скажу ,что буква Х-это не самая плохая буква алфавита,а в моем случае ещё проще,-это первая буква фамилии,так как не способен на сложные изобретения по части Ников.Имя также настоящее.

16:28

BeeBop

Адекватный Зритель_...Пишу второй раз..,СЭ меня игнорирует...Я реалист..Здоровья СуперМарио!!!

16:27

Адекватный Зритель_

Жорик, Федун зимой хорошо потратится на нового тренера.)))

16:25

BeeBop

Адекватный Зритель_...Извини,дорогой, я реалист)))) СуперМарио огромного здоровья!!!Вот потеря, так, потеря!!!

16:25

Marchisio

Акинфеев! Ну феерит заср-ц ! Рекорд за рекордом! Толи ещё будет! Ждем Лондон!

16:24

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy--- По моей имхе, Х - это размер головы. Ведь XL это тоже размер.

16:24

Новоуепинни

Перед каникулами над всеми аутсайдерами куражатся: Крылья 4 отгрузили, кони 4, паровозы ваще 6

16:22

Marchisio

И пользуясь случаем Урал, передает привет Амкару

16:22

ak-09

ЦСКА молодцы! Не стали сдавать матч,как сделал это,Ростов.Вышли,укатали Урал,не взирая на травмы,дисквалификации,усталость и т.д. и т.п. Единственный минус,травма Мариу. Ну,куда,летел этот безмозглый Меркулов? Фернандес был первый на мяче,уже сыграл в мяч и тут...слов не хватает.

16:22

Адекватный Зритель_

RobertH---- Надо в РФПЛ 6 команд оставить,и всех с админресурсами. И играть в 16 кругов.

16:22

RobertH

Armeec Moskow,ну и правильно,что не пьешь!Вот и подумай сам,что такое ПФК ЦСКА ,какая история у этого клуба и кто теперь там руляет.Потом ,может быть,и перестанешь ругаться на людей.

16:21

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_________ Wow! Этот Роберт способный парень, даром что Х.

16:21

Жорик Вартанов

вообще не пойму чему радоваться, впереди зима, Федун сказал что готов хорошо потратиться зимой, Зенит без всяких слов потратится, а вы кем усилитесь??? Сейдушку в аренду возьмете?)

16:20

Адекватный Зритель_

BeeBop---- Не так уж и давно,у того же Птитера 11 очей отыграли.))) Будем посмотреть.

16:19

Thomas_Boy

Мне думается, буква "Х" в нике Роберта означает совсем не принадлежность к желудевому братству.

16:19

RobertH

Адекватный Зритель_,так а я про что?Такие ,как Мордовии и Уралы формируются и вставляются в чемпионат для проформы,отмыва и поставки очков нужным людям в трудные моменты.Да и некоторым ребятам есть,где доходить пешком до выхода на пенсию.Короче,-балласт.Скрипа не так просто свинтил оттуда,так как в прошлом сезоне взяли ,видимо,слишком большие обороты и кому то это не понравилось.

16:19

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy--- Не только пишет,но и ест с закрытым ртом. Непосредственно напрямую в голову.

16:17

Fritz1983

исправно слили. Грише Иванову не привыкать договорняки катать!))))

16:17

Armeec Moskow

RobertH, робертХ, в отличие от тебя, алкаша, я не пью. Чем обсуждать чужие ники, обрати внимание на свой, где буква "Х", явно значит "Хряк". Пора в хлев, хрю-хрю))))

16:16

Адекватный Зритель_

Mikeroft---- Ты ж с текстовой не вылазил.)))

16:15

Thomas_Boy

Комменты очень познавательны. Оказывается, РобертХ пишет с закрытым ртом. А Mikeroft считает не только удары по воротам, но и зрителей. Ну... Кому что. Лишь бы на улицах не хулиганили.

16:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ