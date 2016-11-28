23:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Сейчас в ЦСКА самая сложная ситуация за все 7 лет моей работы в клубе"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что сейчас в команде сложилась самая сложная ситуация за все время его работы. По словам специалиста, вместе с болельщиками армейцы смогут преодолеть все возникающие трудности.

– Я бы хотел обратиться к болельщикам и поговорить о будущем клуба, – сказал Слуцкий в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Такой клуб, как ЦСКА, имеет не только сегодняшний день, но и завтрашний, и послезавтрашний. У больших клубов бывают разные времена. Сейчас ситуация самая сложная за все 7 лет моей работы в ЦСКА. Многие вещи могут меняться, но ЦСКА всегда был, есть и будет великим клубом. Какие бы сложности ни возникали, армейцы вместе с болельщиками всегда смогут преодолеть все невзгоды.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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MAYERICK

Будущее просто обязательно - дырка-ладошкин готов продолжить "рекорд"..... а уж увидеть губастых братанов и Игнашевича выезжающих на очередной матч на каталках (с моторчиками) - кто же сможет устоять?......

23:18

Тарасено

Обычно так говорят перед отставкой...

23:17

DAVI SVININU!

Верим Леонид!ЦВБП!

23:09

shpasic

внезапно Березуцкие и Игнашевич постарели.

23:08

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Материалы других СМИ