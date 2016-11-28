Леонид Слуцкий: "Сейчас в ЦСКА самая сложная ситуация за все 7 лет моей работы в клубе"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что сейчас в команде сложилась самая сложная ситуация за все время его работы. По словам специалиста, вместе с болельщиками армейцы смогут преодолеть все возникающие трудности.

– Я бы хотел обратиться к болельщикам и поговорить о будущем клуба, – сказал Слуцкий в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Такой клуб, как ЦСКА, имеет не только сегодняшний день, но и завтрашний, и послезавтрашний. У больших клубов бывают разные времена. Сейчас ситуация самая сложная за все 7 лет моей работы в ЦСКА. Многие вещи могут меняться, но ЦСКА всегда был, есть и будет великим клубом. Какие бы сложности ни возникали, армейцы вместе с болельщиками всегда смогут преодолеть все невзгоды.