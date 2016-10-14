Леонид Слуцкий: "Надеемся, что Акинфеев сыграет с "Монако"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Уфой" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что у его команды серьезные кадровые перестановки, передает со стадиона "Арена ЦСКА" корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Тренер добавил, что полузащитник команды Алан Дзагоев пока не готов тренироваться в общей группе.
– У нас достаточно серьезные кадровые перестановки, и не только вследствие потерь: мы вводим в состав новых игроков. "Уфа" провела серию хороших матчей, мы понимали, что должны забить первыми, чтобы контролировать игру. Во втором тайме не получилось реализовать моменты на контратаках, но и у наших ворот особой остроты не было. Поэтому считаю, добились заслуженной победы.
– Как оцените игру юного Гордюшенко?
– Он не так часто, как хотелось бы, помогал атаке, но в середине поля, несмотря на волнение, отработал неплохо – боролся, отбирал мячи, отдавал передачи.
– Каково состояние Дзагоева?
– К сожалению, сроки его восстановления затягиваются. Он летал на повторное обследование и пока не может тренироваться в общей группе.
– Акинфеев вернется в строй к игре с "Монако"?
– Мы на это надеемся.
Slim Taller
Ну а кто тогда будет пропускать голы в сороковой игре подряд?! Только Акинфеев.верим,новому рекорду быть!
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kaduly
Вся интрига с акинфеевым
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