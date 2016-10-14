Леонид Слуцкий: "Надеемся, что Акинфеев сыграет с "Монако"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Уфой" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что у его команды серьезные кадровые перестановки, передает со стадиона "Арена ЦСКА" корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Тренер добавил, что полузащитник команды Алан Дзагоев пока не готов тренироваться в общей группе.

– У нас достаточно серьезные кадровые перестановки, и не только вследствие потерь: мы вводим в состав новых игроков. "Уфа" провела серию хороших матчей, мы понимали, что должны забить первыми, чтобы контролировать игру. Во втором тайме не получилось реализовать моменты на контратаках, но и у наших ворот особой остроты не было. Поэтому считаю, добились заслуженной победы.

– Как оцените игру юного Гордюшенко?

– Он не так часто, как хотелось бы, помогал атаке, но в середине поля, несмотря на волнение, отработал неплохо – боролся, отбирал мячи, отдавал передачи.

– Каково состояние Дзагоева?

– К сожалению, сроки его восстановления затягиваются. Он летал на повторное обследование и пока не может тренироваться в общей группе.

– Акинфеев вернется в строй к игре с "Монако"?

– Мы на это надеемся.