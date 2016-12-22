Леонид Кучук: "У Гончаренко в ЦСКА получится. У него сильный руководитель - Евгений Гинер"

- Хочу сразу предупредить. Для меня этих тем нет. Когда один тренер приходит вместо другого – это обычное явление в футболе, – цитирует Кучука "Прессбол". - И я могу сказать, что сделал все порядочно. Все остальное... Как все преподносилось, почему преподносилось... Чтобы это понять, нужно для начала разобраться, что происходит в краснодарском футболе.

Известный белорусский тренер Леонид Кучук отметил, что у него нормальные отношения с другим белорусским наставником и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко . Также Кучук рассказал об уходе из "Кубани" и "Локомотива" .



Хорошо, скажу так. За 89 лет, что существует команда "Кубань", лучших результатов она добивалась при мне. Выход в Лигу Европы – там уже Витя Гончаренко играл. Выход в финал Кубка, проиграли, но финал – это лотерея. И это при том, что там многое не по-футбольному было. В какой-то период сложилась тяжелая финансовая ситуация. Например, такой известный футболист, как Угу Алмейда, четыре месяца тренировался и играл без зарплаты. Были огромные долги по разным направлениям. Иногда приходилось закрывать это личными средствами, чтобы работники клуба выживали. Можно по-разному ко всему относиться. Только болельщики, которых специально организовывают против "Кубани", добились своего. Где сейчас "Кубань"?

– В ФНЛ.

– На 14-м месте. Не видно ее и не слышно. И это при таких традициях. Немножко обидно за все это. А в "Локомотиве" что? Когда я приходил, команда была уровня восьмого-девятого места. Начали подниматься. Жаль, не выиграли чемпионат – хотели, но... Я очень болезненно это воспринял. Но даже бронза – первая медаль за восемь лет. А что не стали чемпионами, так нужно понимать: на большой результат должны работать не только тренер и игроки, но и клубный менеджмент. Скажу так. И хватит.

– С Гончаренко давно общались?

– А вот, кстати, можете написать: у нас нормальные отношения. Недавно встретил Виктора, он ехал подписывать контракт с ЦСКА. Хорошо поговорили.

– Как думаете, у Гончаренко получится в ЦСКА?

– Думаю, да. Он хорошо знает структуру, структура хорошо знает его. И, конечно, у него очень сильный руководитель. Евгений Гинер. Это все к тому же вопросу: от менеджмента тоже крайне много зависит. И здесь у Гончаренко будет большая помощь. И однозначно Виктор внесет что-то свое, улучшит игру ЦСКА.