Курбан Бердыев: "Навас сказал, что приедет, но пока не знаем когда"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил изменения в менталитете команды в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Арсенала". Встреча состоится 18 ноября, начало – в 19.00 по московскому времени.

– Вы говорили, что прошлый перерыв на матчи сборных станет для команды перезагрузочным, но этого не произошло. Получилось ли что-то изменить сейчас?

– Нельзя сказать, что в прошлый раз ничего не получилось. Все идет поэтапно. Сейчас продуктивно поработали в плане понимания завтрашнего дня. В голове у ребят меняется менталитет.

– В какой форме находятся сборники?

– Травм нет, но состояние у всех разное. Бауэр играл одну игру, Азмун – две, но выходил на замену, Кудряшов – полторы. Нас это беспокоит, но есть еще два дня. С нашей стороны не было никаких предложений тренерам сборной.

– "Арсенал" и "Рубин" рядом в таблице. Насколько это отражает реальное положение дел?

– Судя по таблице – команды равны. "Арсенал" прибавил в уверенности и контроле. Там квалифицированные игроки.

– Есть ли какая-то ясность с Навасом?

– Отца не стало... Сесар сказал, что приедет, но пока не знаем когда.

– В каком состоянии Камболов?

– Готовится в общей группе, как и Ильзат Ахметов. (Артур ЕНИКЕЕВ)