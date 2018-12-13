Карпин дисквалифицирован на 6 матчей

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был дисквалифицирован на шесть матчей по итогам встречи 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​ (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Российский специалист в концовке игры в Самаре был удален Сергеем Карасевым за толчок резервного арбитра и несогласие с решениями судейской бригады. В концовке матча против "Крыльев" с поля были удалены два игрока команды Карпина – защитник Рагнар Сигурдссон и хавбек Александр Гацкан.

– Со стороны Карпина не было ненормативной лексики, не было оскорбительных жестов, но, как пишет Карасев, были выкрики и несогласие с решениями. Но был умышленный толчок (резервного судьи. – Прим. "СЭ"). Мы рассмотрели объяснение "Ростова" и Валерия Карпина, несколько раз просмотрели видео этого эпизода.

За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на 6 матчей. Три из них – реальное наказание, а три – условное. Испытательный срок – до конца сезона-2018/19. (Андрей Михайлов)