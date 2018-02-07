Защитник "Зенита" Бранислав Иванович приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный Твиттер питерцев. Сербский игрок обороны досрочно завершил занятия на сборе в ОАЭ, а в Турции до среды, 7 февраля, работал по индивидуальной программе.

Напомним, Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2018/19. В этом сезоне 33-летний футболист принял участие в 27 матчах на клубном уровне, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.