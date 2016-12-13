15:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Билялетдинов возвращается в "Локомотив"? Любопытно"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал любопытной информацию о возможном переходе полузащитника "Рубина" Динияра Билялетдинова в состав железнодорожников. Ранее хавбек выступал за красно-зеленых с 2004 по 2009 год.

В текущем сезоне Билялетдинов не провел в чемпионате ни одного матча, в прошлом отыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола.

– Илья Леонидович, в СМИ появилась информация о том, что футболист "Рубина" Динияр Билялетдинов в ближайшее время может перейти в "Локомотив", – вопрос Геркусу.

– Динияр? Не знаю. Это очень интересно. Любопытная информация. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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knyaz boltconskiy

Он ещё не закончил что-ли играть?

15:44

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