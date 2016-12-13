Илья Геркус: "Билялетдинов возвращается в "Локомотив"? Любопытно"

Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал любопытной информацию о возможном переходе полузащитника "Рубина" Динияра Билялетдинова в состав железнодорожников. Ранее хавбек выступал за красно-зеленых с 2004 по 2009 год.
В текущем сезоне Билялетдинов не провел в чемпионате ни одного матча, в прошлом отыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола.
– Илья Леонидович, в СМИ появилась информация о том, что футболист "Рубина" Динияр Билялетдинов в ближайшее время может перейти в "Локомотив", – вопрос Геркусу.
– Динияр? Не знаю. Это очень интересно. Любопытная информация. (Любовь КОНЯЕВА)
Юрий Семин: "Траоре перейдет в "Локомотив"? Не слышал"//
Илья Геркус: "Траоре переходит в "Локомотив"? Спасибо, что сказали"//
Билялетдинов вернется в "Локо"? Отвечает Семин
knyaz boltconskiy
Он ещё не закончил что-ли играть?
15:44