Ильсур Метшин: "Надо быть отмороженым на голову мэром, чтобы насильно сгонять болельщиков на матчи"

Президент "Рубина" и мэр Казани рассказал о якобы насильном сгоне болельщиков на домашние матчи своего клуба, в том числе учащихся.

– Нужно быть отмороженым на голову мэром и президентом клуба, чтобы при нынешнем уровне развития социальных сетей даже подумать о подобных вещах. Мы таких поручений не давали и не могли дать. Мог ли кто-то из руководителей какого-то учреждений оказать медвежью услугу? У нас 178 школ, каждому директору в глаза не посмотришь. Я дал поручение разобраться. Хотя как только я стал президентом клуба, лично попросил и сотрудников "Рубина", и свою команду в мэрии, чтобы не было никакой обязаловки. Пусть будет тысяча человек на трибунах, но болельщиков. Другое дело, что мы растим нового зрителя. Запустили классную программу для старшеклассников. Приезжайте, пообщайтесь с ними! Ребята приходят на стадион с любовью. Футбол – великая игра. И заставлять на него ходить не нужно. Работы у нас в этом направлении много, я не отрицаю. И одной красивой игры на поле здесь мало, - сказал Метшин.