Игорь Шалимов: "Нынешний "Спартак" сбалансирован, по-европейски мощен"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак"показывает сбалансированный футбол. По словам наставника, он понял, что красно-белые станут чемпионами после очной игры 18-го тура, которая закончилась со счетом 2:2.

– Вы довольно ярко высказывались о философии спартаковского футбола – кто показывает схожую игру с той, что была у Бескова?

– Вопрос тонкий. Потому что если просто брать усредненный термин – короткий и средний пас, то сейчас так играют многие. Но этого недостаточно для побед – нужны исполнители. Такого футбола не хватает даже "Барсе", потому что нет больше Хави. И не путайте футбол Бескова и Романцева. У Бескова "Спартак" не владел мячом 70 процентов времени матча – чемпионат СССР был очень конкурентный. В чемпионате России конкуренция оказалась на порядок ниже – и команда владела мячом те самые 70 процентов. Нынешний "Спартак" сбалансирован, по-европейски мощен.

– Когда вы поняли, что "Спартак" будет чемпионом?

– После нашей игры в марте – мы уже были в порядке, проведя три игры в еврокубках. Но красно-белые выглядели очень прилично, стало понятно, что предсезонку провели хорошо. (Сергей ЕГОРОВ)