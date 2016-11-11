Игорь Семшов: "Предметный разговор с тульским "Арсеналом" был"

– Вы около месяца назад сдали экзамены в ВШТ на категорию Б. Сами платили за обучение?
– Да.
– Дорого это?
– 80 тысяч рублей за год, четыре сессии. И хотел бы поблагодарить преподавателей, в частности Андрея Лексакова.
– Какова тема дипломной работы?
– Недельный цикл в подготовительном и соревновательном периодах. Исходил из игроцкого опыта работы с теми тренерами, у которых в таком режиме лучше всего себя чувствовал.
– Вы не раз говорили, что тренерская работа не совсем то, к чему стремитесь. Поменяли точку зрения?
– Интересно проверить на практике свои знания. Хочется получить опыт, поработать вторым и все понять изнутри. Но, конечно, больше тянет к деятельности на посту спортивного директора.
– Что стоит за слухами о том, что вы войдете в штаб тульского "Арсенала"?
– Не скрою, предметный разговор об этом был, но пока я сижу в редакции "СЭ", а не в офисе клуба. (Сергей ЕГОРОВ)