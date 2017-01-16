10:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Кудряшов: "Погребняк и Касьян покинули "Томь"

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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов заявил, что из клуба ушли два футболиста – форварды Кирилл Погребняк и Александр Касьян. Ранее сообщалось, что из-за сложной финансовой ситуации "Томь" может доиграть сезон дублирующим составом. После 17 туров чемпионата России томский клуб замыкает турнирную таблицу премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

– Погребняк и Касьян разорвали контракты с клубом через палату, – цитирует ТАСС Кудряшова.

В текущем сезоне 24-летний Погребняк провел 6 матчей в премьер-лиге и не отметился результативными действиями, на счету 27-летнего Касьяна 12 безголевых встреч в чемпионате России-16/17.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3943147

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Chen1979

скинули баласт

10:23

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