11:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Денисов ведет переговоры с "Локомотивом"

Игорь ДЕНИСОВ ведет переговоры с "Локомотивом". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь ДЕНИСОВ ведет переговоры с "Локомотивом". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", полузащитник "Динамо" Игорь Денисов ведет переговоры с "Локомотивом" и сегодня может перейти в состав железнодорожников. Хавбек после травмы в товарищеском матче со сборной Сербии (1:1) пропустил два месяца из-за надрыва мышцы бедра. 32-летний россиянин восстановился от повреждения в начале августа и начал работу в общей тренировочной группе. 

Вчера Денисов встретился с Юрием Семиным, а сегодня уже покинул расположение "Динамо". По всей видимости, контракт с железнодорожниками будет подписан на два года. Вероятность перехода очень высока. (Сергей ЕГОРОВ)

Юрий Семин: "Денисов в "Локо"? Завтра скажем" 

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Dymanomashina

Зачем Палычу этот неадекватный рвач?!

13:55

Адекватный Зритель_

Мдя.... После опубликования Монтиной цитаты вот ничуть не удивлён, что именно граф Россию переустраивает. К счастию великому - виртуально.))) Если убытки в ларьке на происки либерастов из 5 - ой колонны списываются, вот на что, или на кого, Монтино дремучее лошарство свалить?

13:48

Destvor

Народ, давайте дождемся официальной информации, а то Семин прочитает комментарии и передумает снимать проклятие с Динамо. Возрадуемся чуть позже!

13:45

JonSnow

Развалил чемпионскую команду Зенита, отказался ехать на ЧЕ-08(к счастью), конфликт в Анжи, конфликт с двумя тренерами Динамо. Кто то после этого возьмет Денисова в команду?

13:43

= Даль =

Белый Погба,имхо.

13:41

icezellion

Засланный питерский казачок. Утопил Анжи, потом Динамо, а теперь поступила команда топить Локо)

13:34

EPMAK-888

теперь в Локо будет гундеть про зарплаты....кокоша..мамай и денисов ..три удода

13:33

yurii p

видимо Локо хочет в ФНЛ?по другому не понять подписание это подписание.

13:27

JonSnow

Один раз случайность, два закономерность, три - диагноз.

13:27

Тот самый Зануда

Лучше бы конечно в Спартак,коли Каррера там банду собирает.)

13:24

nabludatel

А вот интересно, варежки у Денисова есть? Очень хочется услышать в его адрес пожелание от Палыча оные снять и, в особенности, ответную реплику. Даже стоит ради этого посмотреть осеннюю часть Согаза.

13:22

Meddle

Док_ 13:01 ==== Привет, дружище! Не трогал бы ты болезного, итак Богом обижен, лучше свечку за его здоровье поставь...))

13:11

passerby

Если он в форме, это усиление для Локомотива.Какова цена "вопроса"- это было бы интересно узнать...

13:09

Kidder

Любопытно. Если без эмоций, то Денис квалифицированный игрок с российским паспортом. Вопрос больше по человеческим качествам. Полагаю, что люди не меняются и тут у Палыча будут проблемы А пиар ход хороший в любом случае

13:03

foreverCSKAforever

Решили развалить депо?

13:02

Док_

Тот самый Зануда Бог любит троицу.Гарик,верим! 12:22 ==================================================================================================== Да у Палыча за евоную жисть таких приобретений старичков (алкашей и просто хулиганов) на две команды)), начиная с Кузнецова (бесковского) и Бородюка... А так-то не поленился открыть первую игру Игоряна за Динамо - чудны твои дела))): ====== "...Монте -Кристо(Мститель) 24 Августа 2013 | 14:19 Денисов очень хорош ! Это классное приобретение Динамо ! ..."

13:01

Flamenco

ДЕНГИСОВ типа с детства мечтал полировать лавки Локомотива...

12:59

igorvasilevich

Еще погребню выкинуть нужно из России.

12:40

Монте-Кристо (Мститель) .

Все питерское убивает Россию. Вся зараза, вся гадость оттуда, из этих вонючих болот.

12:39

Монте-Кристо (Мститель) .

Чтобы этого гаденыша и близко в Динамо не было... А если не перейдет... Тьфу, тьфу, тьфу, то просто его из Динамо выпнуть. Набить рыло и пнуть под зад...

12:38

igorvasilevich

У России по ходу в 2018 году будет 2 команды вообще в еврокубках. одна в лиги европы и одна в лиги чемпионов.

12:37

Slim Taller

Значит,Локомотив выбывает из борьбы за 3-е место.Можно не сомневаться,что и Сёмин долго не задержится в коллективе,где будут постоянные распри и скандалы.

12:28

баламошка

Носом своим немытым деньги учуял и включил форсаж. Придёт, бабла срубит, нагадит, как обычно, и свалит.

12:25

Тот самый Зануда

Бог любит троицу.Гарик,верим!

12:22

igorvasilevich

Денисова в Спартак или коням отдайте. Этот бездарь с завышенной самооценкой только гинеру и федуну подходит.

12:20

igorvasilevich

Не нужна - эта бездарность Локомотиву. Достали уже всяких лузеров в Локомотив брать. Тарасова, Касаева, Хентли, Шкулетича давно пора на выход. Пусть в Ростове играют или в ЦСКА - эти лузеры.

12:18

самарец

Старый партизан Шпалыч он же Стаканыч внедряет агента Денисова который специализируется по развалу команд ........

12:17

Termin79

Гарик, опыт по развалу команд есть, Локо развалить сможешь за недели 2 максимум, верю в тебя)))

12:16

MAYERICK

Второй столичный клуб для потопления Гариком готов......две столичные команды в следующем сезоне в ФНЛ ...

12:16

Док_

Узнаю Палыча))!

12:09

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ