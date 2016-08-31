По информации "СЭ", полузащитник "Динамо" Игорь Денисов ведет переговоры с "Локомотивом" и сегодня может перейти в состав железнодорожников. Хавбек после травмы в товарищеском матче со сборной Сербии (1:1) пропустил два месяца из-за надрыва мышцы бедра. 32-летний россиянин восстановился от повреждения в начале августа и начал работу в общей тренировочной группе.
Вчера Денисов встретился с Юрием Семиным, а сегодня уже покинул расположение "Динамо". По всей видимости, контракт с железнодорожниками будет подписан на два года. Вероятность перехода очень высока. (Сергей ЕГОРОВ)
Dymanomashina
Зачем Палычу этот неадекватный рвач?!
13:55
Адекватный Зритель_
Мдя.... После опубликования Монтиной цитаты вот ничуть не удивлён, что именно граф Россию переустраивает. К счастию великому - виртуально.))) Если убытки в ларьке на происки либерастов из 5 - ой колонны списываются, вот на что, или на кого, Монтино дремучее лошарство свалить?
13:48
Destvor
Народ, давайте дождемся официальной информации, а то Семин прочитает комментарии и передумает снимать проклятие с Динамо. Возрадуемся чуть позже!
13:45
JonSnow
Развалил чемпионскую команду Зенита, отказался ехать на ЧЕ-08(к счастью), конфликт в Анжи, конфликт с двумя тренерами Динамо. Кто то после этого возьмет Денисова в команду?
13:43
= Даль =
Белый Погба,имхо.
13:41
icezellion
Засланный питерский казачок. Утопил Анжи, потом Динамо, а теперь поступила команда топить Локо)
13:34
EPMAK-888
теперь в Локо будет гундеть про зарплаты....кокоша..мамай и денисов ..три удода
13:33
yurii p
видимо Локо хочет в ФНЛ?по другому не понять подписание это подписание.
13:27
JonSnow
Один раз случайность, два закономерность, три - диагноз.
13:27
Тот самый Зануда
Лучше бы конечно в Спартак,коли Каррера там банду собирает.)
13:24
nabludatel
А вот интересно, варежки у Денисова есть? Очень хочется услышать в его адрес пожелание от Палыча оные снять и, в особенности, ответную реплику. Даже стоит ради этого посмотреть осеннюю часть Согаза.
13:22
Meddle
Док_ 13:01 ==== Привет, дружище! Не трогал бы ты болезного, итак Богом обижен, лучше свечку за его здоровье поставь...))
13:11
passerby
Если он в форме, это усиление для Локомотива.Какова цена "вопроса"- это было бы интересно узнать...
13:09
Kidder
Любопытно. Если без эмоций, то Денис квалифицированный игрок с российским паспортом. Вопрос больше по человеческим качествам. Полагаю, что люди не меняются и тут у Палыча будут проблемы А пиар ход хороший в любом случае
13:03
foreverCSKAforever
Решили развалить депо?
13:02
Док_
Тот самый Зануда Бог любит троицу.Гарик,верим! 12:22 ==================================================================================================== Да у Палыча за евоную жисть таких приобретений старичков (алкашей и просто хулиганов) на две команды)), начиная с Кузнецова (бесковского) и Бородюка... А так-то не поленился открыть первую игру Игоряна за Динамо - чудны твои дела))): ====== "...Монте -Кристо(Мститель) 24 Августа 2013 | 14:19 Денисов очень хорош ! Это классное приобретение Динамо ! ..."
13:01
Flamenco
ДЕНГИСОВ типа с детства мечтал полировать лавки Локомотива...
12:59
igorvasilevich
Еще погребню выкинуть нужно из России.
12:40
Монте-Кристо (Мститель) .
Все питерское убивает Россию. Вся зараза, вся гадость оттуда, из этих вонючих болот.
12:39
Монте-Кристо (Мститель) .
Чтобы этого гаденыша и близко в Динамо не было... А если не перейдет... Тьфу, тьфу, тьфу, то просто его из Динамо выпнуть. Набить рыло и пнуть под зад...
12:38
igorvasilevich
У России по ходу в 2018 году будет 2 команды вообще в еврокубках. одна в лиги европы и одна в лиги чемпионов.
12:37
Slim Taller
Значит,Локомотив выбывает из борьбы за 3-е место.Можно не сомневаться,что и Сёмин долго не задержится в коллективе,где будут постоянные распри и скандалы.
12:28
баламошка
Носом своим немытым деньги учуял и включил форсаж. Придёт, бабла срубит, нагадит, как обычно, и свалит.
12:25
Тот самый Зануда
Бог любит троицу.Гарик,верим!
12:22
igorvasilevich
Денисова в Спартак или коням отдайте. Этот бездарь с завышенной самооценкой только гинеру и федуну подходит.
12:20
igorvasilevich
Не нужна - эта бездарность Локомотиву. Достали уже всяких лузеров в Локомотив брать. Тарасова, Касаева, Хентли, Шкулетича давно пора на выход. Пусть в Ростове играют или в ЦСКА - эти лузеры.
12:18
самарец
Старый партизан Шпалыч он же Стаканыч внедряет агента Денисова который специализируется по развалу команд ........
12:17
Termin79
Гарик, опыт по развалу команд есть, Локо развалить сможешь за недели 2 максимум, верю в тебя)))
12:16
MAYERICK
Второй столичный клуб для потопления Гариком готов......две столичные команды в следующем сезоне в ФНЛ ...
12:16
Док_
Узнаю Палыча))!
12:09