По информации "СЭ", полузащитник "Динамо" Игорь Денисов ведет переговоры с "Локомотивом" и сегодня может перейти в состав железнодорожников. Хавбек после травмы в товарищеском матче со сборной Сербии (1:1) пропустил два месяца из-за надрыва мышцы бедра. 32-летний россиянин восстановился от повреждения в начале августа и начал работу в общей тренировочной группе.

Вчера Денисов встретился с Юрием Семиным, а сегодня уже покинул расположение "Динамо". По всей видимости, контракт с железнодорожниками будет подписан на два года. Вероятность перехода очень высока. (Сергей ЕГОРОВ)

Юрий Семин: "Денисов в "Локо"? Завтра скажем"