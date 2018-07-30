Игнашевич вместе с ЦСКА полетел в Самару на матч против "Крыльев"

Бывший защитник ЦСКА, тренер армейской "молодежки" Сергей Игнашевич вместе с командой отправился на матч 1-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает Твиттер клуба. Встреча состоится завтра, 31 июля, в Самаре на "Самара Арене".

Ранее стало известно, что Игнашевич вместе с вратарем "Колорадо", воспитанником самарского хоккея Семеном Варламовым нанесут первый удар по мячу в предстоящей встрече.

"Крылья Советов" – ЦСКА: чемпионата России по футболу, 31 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)

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