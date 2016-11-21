Хеймир Хадльгримссон: "Сигурдссон рассказывал, что стадион "Краснодара" – это фантастическое, невероятное сооружение"

Тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон подчеркнул, что его команде крайне важно попасть на чемпионат мира-2018. Специалист отметил, что не может объяснить результаты сборной России на крупных турнирах.

- Я не так много знаю о российском футболе, – цитирует "Р-Спорт" Хадльгримссона. - Я не знаю, почему дела в нем сейчас находятся на том уровне, на каком находятся. Непрофессионально рассуждать о чем-то, когда вы не знаете всех фактов.

Но, конечно, такой большой народ, как российский, с его богатой историей, в том числе спортивной, когда вы фантастически выступали во все видах спорта... Я понимаю, что вы будете разочарованы, если не получите на чемпионате мира-2018 тех результатов, которых хотите. Но, я думаю, вам надо самим проанализировать, что вы можете сделать лучше, а не слушать какого-то дантиста из Исландии. Я не так квалифицирован, чтобы судить, что происходит в российском футболе.

– А вы знаете что-нибудь о российских стадионах? Мы сейчас активно готовимся к ЧМ.

– У нас в сборной есть один игрок, выступавший в "Краснодаре" (Рагнар Сигурдссон, ныне играющий за "Фулхэм". – Прим. "СЭ"). Он рассказывал про стадион, что это фантастическое, невероятное сооружение. Я знаю, что сейчас вы активно перестраиваете свои стадионы, но мне пока не удалось их посмотреть.

– Если ваша сборная, как мы будем надеяться, выйдет из отборочной группы и попадет на финальный турнир ЧМ в России, в каком городе вы хотели бы играть?

– Я видел только два города, поэтому не знаю. На презентации нам рассказывали о том, какие города России будут принимать у себя чемпионат мира-2018. У меня не такая хорошая память, я не запомнил все города, но их презентации были действительно прекрасны. Так что я не думаю, что для Исландии это имеет значение. Если мы выйдем в финальный турнир, это уже будет для нас достаточно хорошо. Это единственная вещь, которая для нас действительно важна – будем ли мы в России.