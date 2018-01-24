Григорий Иванов: "Урал" не ведет переговоров по Шатову и Сапете"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что полузащитника "Зенита" Олега Шатова в его команде не будет. По его словам, что клуб также не вел переговоры о переходе хавбека "Динамо" Александра Сапеты.

– Выходили на "Зенит" с предложением арендовать Шатова?

– А чего мы будем выходить? Сначала "Зенит" должен принять решение по нему. Мы бы с удовольствием взяли Олега, но наши финансы не позволяют платить его зарплату. Хотя, считаю, "Зениту"стоит отдать Шатова в аренду, чтобы тот играл.

– А по Сапете ведете переговоры?

– Нет. У нас в опорной зоне много игроков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Отметим, что Шатов и Сапета уже выступали за "Урал". Хавбек "Зенита" защищал цвета команды из Екатеринбурга с 2007 по 2011 год, полузащитник "Динамо" - с 2013 по 2016 год.

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